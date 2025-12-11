¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤Ë»É·ãÍ¿¤¨¤¿°Û¶È¼ï¤Î¿·À±¤È¤Ï¡Ä¡Ö¤³¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ó¤Í¤§¡ª¡×
¡¡ºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢·ãÆ°¤Î°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤Ë¿·Å·ÃÏ¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤àµ´¥á¥ó¥¿¥ëá¤Ç¿ô¡¹¤Î²Ð¾Ã¤·¤ËÀ®¸ù¡£¥Á¡¼¥à£²°Ì¥¿¥¤¤Î£¶£²»î¹çÅÐÈÄ¡õ£³£¶£È£Ð¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â£²¡¦£±£³¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Ç¯Êð¤âÄ¶ÂçÉýÁý¤Î£´£¶£µ£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤·¤¯¤â£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢µð¿Í¤Ï±¦ÏÓ¤Î¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¾¾±º·ÄÅÍÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡££²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅê¼ê¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£à¸½¥É¥é¤ÎÀèÇÚá¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ±Í¤Ïº£µ¨¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡££²Ç¯ÌÜ¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´û¤ËÍèµ¨¤Ø¤È»ëÀþ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¤Ï·ëº§¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÄ´¤½¤Î¤â¤Î¡£¤½¤Î°ìÊý¤Çº£µ¨¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬½êÂ°¤Î¶¥ÎØÁª¼ê¡¦µÈÅÄ¹Ò¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£Ìø¥ö±º¹âÌîµåÉô¤ÎÆ±´ü¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·Çòµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿µìÍ§¤Ï¡¢£¶ÅÙ¤ÎÄ©Àï¤ò·Ð¤Æ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¤Ë¹ç³Ê¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢´û¤Ë£´ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥ÎØ³¦¤Î¿·À±¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ±Í¤Ï¡Ö°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î±þ±ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶¥ÎØ¾ì¤Î¤½¤Ð¤ÎµÖ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¶¥ÎØ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¨¡¼¥ë¡£°Û¶È¼ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃç´Ö¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Èà¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¤³¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤é¤ó¤Í¤§¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤éÆ±¤¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¥«¥ó¥Õ¥ëºÞ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¡Ö¾¡Éé¤Î£²Ç¯ÌÜ¡×¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤âÃÙºé¤¤Î¶ìÏ«¿ÍÆ±»Î¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
