¾¾²¬¾»¹¨¤ËÆü¥Æ¥ì¼Õºá¤Ç¤â¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ïµß¤ï¤ì¤º¡¡¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÃæ¿È¤Ï¡Ö¥¼¥í²óÅú¡×´Ó¤¯
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬£±£°Æü¡¢¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¾ëÅçÌÐ¡Ê£µ£µ¡Ë¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡Ê£´£¸¡Ë¤Ë¼Õºá¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÃúÇ«¤Ë¡ÖÀâÌÀ¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤ÎÊý¿Ë¤Ï·ø»ý¤µ¤ì¡¢¾ÇÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïà¥¼¥í²óÅúá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÏÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¾ëÅç¡¢¾¾²¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢£²¿Í¤Ë¼Õºá¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¡¢ÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ£¶·î¡¢Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£·»þ¡Ë¤ò¹ßÈÄ¡£Æü¥Æ¥ì¤ÏÈï³²¼ÔÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¤Î¹ñÊ¬¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÇÆü¥Æ¥ì¤«¤é²¿¤âÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¡££Ó£Î£Ó¤Ç¾¾²¬¤Ø¤ÎÆ±¾ð¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¼Õºá¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¼ÔÊÝ¸î¤ÎÊý¿Ë¤Ï·ø»ý¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤´Ö¤ä£Ó£Î£Ó¤Ç¤É¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Ã³²¼Ô¤Ë´ó¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÇÀ¤´Ö¤«¤éÂç¤¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï¾ëÅç¤µ¤ó¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¡Ø·Ð°Þ¡Ù¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡½¡½¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿äÂ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤º¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¾¾²¬¤Ï¥Ê¥¼Æü¥Æ¥ì¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¤Î¤«¡£Åö¿Í¤â¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÆâ¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤ÎÈÖÁÈ¤ËàÈ¿´úá¤òËÝ¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÇÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤¬¡Ä¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ïº£·î£±Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¾ëÅç¤È¾¾²¬¤Î¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ø¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤òÌÀ¸À¡£¤¿¤À¡¢Åö¤Î¾¾²¬¤ÏÆ±£´ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©Ê¸½Õ¤Ç¡¢¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Î¼ýÏ¿¤Ë£³¡Á£´²ó»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤«¤é¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Ë¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ø¤Î½Ð±é·ÑÂ³¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¿Ìä»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡¢¾ëÅç¤µ¤ó¤È¾¾²¬¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤Ï¾¯¡¹¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æü¥Æ¥ì¤¬º£¸å¡¢¼Õºá¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¾¾²¬¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÆü¥Æ¥ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¾¾²¬¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÃæ¡¢Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¾ëÅç¤Ï½Ð±é·ÑÂ³¤ÎÊý¸þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¡Ö£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ç¤Ï¾ëÅç¡¢¾¾²¬¤è¤ê¤â£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Î¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤È¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¼ã¼êµ¯ÍÑ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Îà¥¢¥ó¥µ¡¼á¤Ë¾¾²¬¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡£