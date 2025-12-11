櫻井心那が来季米ツアー出場権獲得を報告

女子ゴルフの櫻井心那（ニトリ）は、現地9日まで行われた米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う最終予選会で通算8アンダーの10位に入った。25位タイまでに与えられる出場権獲得を自身のインスタグラムで報告すると、日本のファンからは祝福が殺到している。

櫻井は自身のインスタグラムに、共に出場権を獲得した渋野日向子（サントリー）と西村優菜（スターツ）との3ショット写真などを公開。「2025 LPGA Q-series,Final Qualifying 10位Tで来シーズンのLPGAのツアーカードを獲得することができました！ 4ラウンドに短縮にはなりましたが、気が休まらない時間が長かったので、無事に通過できてホッとしています」と喜びの声をつづった。

続けて「目指していた場所でプレーできることが、とても楽しみで、ワクワクしています！ 挑戦は自分を強くしてくれると信じて、これからも成長していきたいです」と来季への意気込みを語ると、最後は「日本から応援してくださった皆さんもありがとうございました」と感謝の言葉を述べている。来季が米ツアーデビューとなる櫻井の報告には、日本人ファンも祝福の声を寄せている。

「ワクワクドキドキさせてくれてありがとう」

「世界に羽ばたけ ココナッツ」

「心那ちゃんすごいです ずっと応援しています」

「来年はゴルフだけでなく人生の大きな変化が沢山あると思います とにかく楽しんでください」

「アメリカツアー参戦おめでとう」

「世界での活躍を願っています」

「ご自身で扉をこじ開けましたね。正直さみしいですが 思いっきり世界で暴れてください」

21歳の櫻井は、2021年にプロテスト合格。23年には宮里藍さん以来2人目となる10代での国内レギュラーツアー年間4勝をマークした。24年は勝ち星に恵まれなかったものの、今季は8月のCATレディースで2年ぶりの勝利を挙げている。



