西武・冨士大和投手（１９）が１０日、契約更改に臨み、現状維持の年俸２８０万円（金額は推定）でサイン。阪神・藤川監督も素質を称賛した左腕は、２年目の来季へ「１軍で初勝利を達成したい」と誓った。

大宮東から昨秋育成ドラフト１位で西武に入団した１８６センチの大型左腕。ルーキーイヤーは支配下昇格こそ果たせなかったが、独特なフォームから投げ下ろす最速１５１キロの直球で奪三振を量産。「２軍初勝利をさせていただいて、充実した１年間だった。ストレートが有名な選手にも通用することが分かったので、変化球を磨くことが来季の鍵かな」と確かな手応えを得た１年となった。

１１月１５日〜１２月７日には、台湾で開催された「２０２５アジアウィンターベースボールリーグ」へ参加。３試合に先発し、１５回と１／３を投げリーグトップの防御率０・５９、同２位の１８奪三振と躍動した。「ランナーを出すことが結構多かったんですけど、調子があまり上がらない中でもピッチングをしっかり組み立てることができた」他球団の選手とともに戦い、学びも多かった１か月。「スライダーの新しい握りを教えてもらったり、少しフォームの乱れがあったのでそこを修正したり」広池球団本部長も「彼はどこに行っても色んなものを吸収する。自分の中で課題を言語化してそれをコツコツつぶしていく姿勢、しかも一つ一つしっかりクリアしていくのが素晴らしいところ」と語る行動力が大きな魅力だ。

今秋の「みやざき・フェニックスリーグ」では、１０月８日の阪神戦（南郷）に先発し、リーグ王者をほんろう。相手の藤川監督からもその素質を手放しで称賛された。自主トレは、左のエース・隅田に師事する。「お願いしました。同じ左投手として先発をずっとしている選手。先発としての心構えだったり、隅田さんは１５０キロ出るので、それを維持できるウェートや投げ方など色々なことを学びたい」来季の目標は「支配下登録を必ず勝ち取って、１軍で初勝利を達成」すること。新たな逸材の来季の飛躍に注目だ。（大中 彩未）