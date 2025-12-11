フリーアナウンサーの垣花正（５３）、羽鳥慎一（５４）、藤井貴彦（５４）のニッポン放送の特別番組「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（１４日・後５時５０分〜９時４０分）に、フリーアナの木佐彩子（５４）がゲスト出演することが１０日、分かった。このほど収録が行われ、１９９４年に放送界に飛び込んだ同期４人のラジオ初共演が実現した。

９４年に日本テレビ（羽鳥、藤井）、ニッポン放送（垣花）に入社し、現在フリーとして活躍する３人の特番第３弾。今回は和気あいあいと今年の出来事などを振り返る中、木佐が放送に突如“乱入”。思わぬサプライズに３人は「え〜！」と驚きの表情を浮かべた。

その年にフジテレビに入社し、現在フリーの木佐と３人は旧知の仲。垣花が、木佐のフジ採用面接時のとある言動をいじると、木佐は「ちょっと、言いたい放題じゃないですか！？」とプチクレーム。続けて木佐は「毎日頑張ってる３人にプレゼントを持ってきたの」と、ある物をポケットから取り出し放送ブースは爆笑の渦に。木佐の“珍プレゼント”の中身にも注目だ。

藤井は、昨年１２月と今年６月に続く特番に「半年に１回の同窓会のよう」と話せば、羽鳥も「最高な回でした」。垣花は「めちゃくちゃ楽しかった。半年後に絶対やりたい」と第４弾を熱望した。