¡¡£Ê£²»¥ËÚ¤ÎÍèµ¨´ÆÆÄ¤ËÀî°æ·òÂÀ»á¤Î½¢Ç¤¤¬·èÄê¡¡¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥³¡¼¥Á¤Ë
¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÎÍèµ¨´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢£²£°£²£²¡Á£²£´Ç¯£¸·î¤Þ¤ÇÅö»þ£Ê£±Ä»À´¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Àî°æ·òÂÀ»á¡Ê£´£´¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡££±£±Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»¥ËÚ¤Ïº£µ¨¡¢£±Ç¯¤Ç¤Î£Ê£±Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£Ê£²¤ÇÀï¤¦¤â¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷¤Î£¶°Ì°ÊÆâ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÆþ¤ì¤º¡¢£±£¶¾¡£µÊ¬¤±£±£·ÇÔ¤Î£±£²°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë£²£¶¡Á£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ø¡¢·Ç¤²¤ë¹¶·âÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¡¢Àî°æ»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¤¿¡£
¡¡Àî°æ»á¤Ï£Ê£²°¦É²¤Ç¤Î»Ø´ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£²Ç¯¤ËÅö»þ£Ê£±Ä»À´¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££±Ç¯ÌÜ¤Ï£±£±°Ì¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ï£±£´°Ì¤È¾å°Ì¿Ê½Ð¤³¤½¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤â¿Í¤âÆ°¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÀï¤¤Êý¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨£¸·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤â¡¢º£Ç¯¤âÊ£¿ô¤Î£Ê¥¯¥é¥Ö¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¼êÏÓ¤Ï¹¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Àï½Ñ´ã¤Ë¤â¤¿¤±¤¿Àî°æ»á¤Î»ØÆ³ÎÏ¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÂ÷¤·¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£Ç¯£¸·î¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¼ÆÅÄ¿µ¸ã´ÆÆÄ¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ä»À´¤ÇÀî°æ»á¤Î±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢»¥ËÚ¤Ç¤â£Ä£Æ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµÆÃÏÄ¾ºÈ»á¡Ê£´£±¡Ë¤â¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤ò»¥ËÚ¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡££±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¸«¤Ç¡¢Àî°æ¿·´ÆÆÄ¤Î¸ý¤«¤é»×¤¤¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£