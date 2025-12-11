第174回「芥川賞・直木賞」候補作決定 初候補4作ずつ 26歳・坂本湾氏ら【両賞候補一覧掲載】
日本文学振興会は11日、「第174回芥川龍之介賞・直木三十五賞」の候補10作を発表した。
「芥川賞」の候補には、久栖博季氏「貝殼航路」、坂崎かおる氏「へび」、坂本湾氏「BOXBOXBOXBOX」、鳥山まこと氏「時の家」、畠山丑雄氏「叫び」。38歳の久栖氏、26歳の坂本氏、33歳の鳥山氏、33歳の畠山氏は初候補、41歳の坂崎氏は2回目の候補となる。
「直木賞」の候補は、嶋津輝氏「カフェーの帰り道」、住田祐氏「白鷺立つ」、大門剛明氏「神都の証人」、葉真中顕氏「家族」、渡辺優氏「女王様の電話番」。41歳の住田氏。51歳の大門氏、49歳の葉真中氏。38歳の渡辺氏は初候補、56歳の嶋津氏は2回目の候補となる。
両賞は1935（昭和10）年に制定。芥川賞は新聞・雑誌（同人雑誌を含む）に発表された純文学短編作品、直木賞は新聞・雑誌（同）・単行本として発表された短編および長編の大衆文芸作品の中から優れた作品に贈られる。前者は主に無名・新進作家、後者は無名・新進・中堅作家が対象となる。
選考会および授賞作発表は2026年1月14日に実施。受賞者が都内および近郊在住の場合、発表当日に共同記者会見が行われる。地方もしくは海外に在住・滞在の場合はZOOMでの会見を行う予定。贈呈式は2月20日に都内で行われ、受賞者には正賞として時計、副賞として賞金100万円が贈られる。
■第174回芥川龍之介賞 候補作（掲載誌）※作者五十音順・敬称略
久栖博季（きず・ひろき）「貝殼航路」文學界十二月号
坂崎かおる（さかさき・かおる）「へび」文學界十月号
坂本湾（さかもと・わん）「BOXBOXBOXBOX」文藝冬季号
鳥山まこと（とりやま・まこと）「時の家」群像八月号
畠山丑雄（はたけやま・うしお）「叫び」新潮十二月号
■第174回直木三十五賞 候補作（出版社）
嶋津輝(しまづ・てる) 「カフェーの帰り道」東京創元社
住田祐(すみだ・さち)「白鷺立つ」文藝春秋
大門剛明(だいもん・たけあき) 「神都の証人」講談社
葉真中顕(はまなか・あき) 「家族」文藝春秋
渡辺優(わたなべ・ゆう) 「女王様の電話番」集英社
■選考委員
【芥川賞】
小川洋子、奥泉光、川上弘美、川上未映子、島田雅彦、平野啓一郎、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一
【直木賞】
浅田次郎、角田光代、京極夏彦、桐野夏生、辻村深月、林真理子、三浦しをん、宮部みゆき、米澤穂信
