■カーリング ミラノ・コルティナ五輪世界最終予選 日本 9ー6 中国（日本時間11日、カナダ）

【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個

2大会ぶりの五輪出場を目指す日本（世界ランク10位）は予選全勝の中国（同9位）と対戦し、9ー6で勝利。日本は5勝2敗で3位が決定し、プレーオフ進出を決めた。

第2エンドで2点を先制した日本だったが、続く第3エンドで中国に2点を奪われ2ー2の同点にすぐに追いつかれた。しかし第4エンドで胗澤李空（24）がラストストーンをダブルテイクアウトで4得点のビックエンドに。第5エンドに中国に2点を奪われ6ー4で前半を終えた。

日本は後半最初の第6エンドで1点、中国が第7エンドで2点を奪い7ー6と1点差に。日本はプレッシャーのかかる第8エンドで柳沢が渾身のショットをしっかり決め、2点を奪い、9ー6と再び点差を広げた。第9エンドはショットが好調な柳沢のダブルテイクアウトで複数点の芽を摘み、無得点のブランクエンドに。そして第10エンド途中で中国に逆転のチャンスがなくなり、負けを認めるコンシード。日本は12日に中国対アメリカの敗者と最後1枠を争う。

日本 0 2 0 4 0 1 0 2 0 × 計9

中国 0 0 2 0 2 0 2 0 0 × 計6

五輪出場に出場できるのは10チームで、すでに開催国イタリアを含め8チームが出場権を得ており、今大会の世界最終予選で残りの2チームが争われる。