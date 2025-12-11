JRÅìÆüËÜ¡¦¹â¶¶¡¡¥×¥í¤Ç¤âÈôµ÷Î¥ÄÉµÚ¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥É¥é5»ØÌ¾¡¡¼Ò²ñ¿Í¥Ù¥¹¥È9½é¼õ¾Þ¤ÇÌÜÉ¸
¡¡2025Ç¯ÅÙ¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÉ½¾´¡Ê¼çºÅ¡¦ÆüËÜÌîµåÏ¢ÌÁ¡¢¶¦ºÅ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡¢¶¨»¿¡¦¥·¥Á¥º¥ó»þ·×¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬10Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎKKR¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿JRÅìÆüËÜ¤Î¹â¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬»°ÎÝ¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò½é¼õ¾Þ¡£¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Çò¤¤»õ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤¬¡¢½é¼õ¾Þ¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÇ°½â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»°ÎÝ¼ê¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥óÁª½Ð¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÌ´¤Î¥×¥íÆþ¤ê¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ÆÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤Ï10ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¤È±¦Êý¸þ¤Ø¤Î°ÂÂÇ¤âÊü¤Á¡ÖÌµÍý¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤ÏÍ¶¤¤µå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¼«Ê¬¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÌÀ³Î¤ËÁÀ¤¤µå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×¡£À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜ¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ËÊ¡²¬¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢µð¿Í¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À±¦ÏÓ¡¦ÈÄÅì¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤´±ï¤òº£¸å¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿Êý¤Ë¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿2Ç¯´Ö¤òÎÈ¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÂçË½¤ì¤¹¤ë¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë
¡¡¡þ¹â¶¶¡¡Î´·Ä¡Ê¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£ÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÃæÂç¤Ç¤Ï2Ç¯½Õ¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÄÌ»»70»î¹ç½Ð¾ì¤Ç4ËÜÎÝÂÇ¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢94¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢§²¦»Ò¡¦ºÙÀî¡¡¼ã¤¤Åê¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦ÌÚÁÒ¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¾Þ¤Ê¤Î¤ÇÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¥ä¥Þ¥Ï¡¦ÅÚ»³¡¡¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀèÇÚ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§¥ä¥Þ¥Ï¡¦Áê±©¡¡À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥ä¥Þ¥Ï¡¦ÌðÈ¨¡¡Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢§²¦»Ò¡¦¼Æºê¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡£·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¢§ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¾¾ËÜ¡¡³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡¡¢§HondaÎë¼¯¡¦ÈÊ¾å¡¡ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¾Þ¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§²¦»Ò¡¦Èõ¸ý¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬½Ð¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§ÆüËÜ¿·Ìô¡¦ÉÍÅÄ¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬À®²Ì¤ËÉ½¤ì¤¿¡£
¡¡¢§Honda·§ËÜ¡¦¸Å»û¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£