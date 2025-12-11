¡Ú±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç¡¡È¢º¬3Ï¢ÇÆ¤Ø¡Öµ±¤±ÂçºîÀï¡×¡¡¸¶´ÆÆÄ¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬°ìÈÖÀ±¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æ¡×
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¡ÊÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½²ñ¸«¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤Ï¡Öµ±¤±ÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¤·¤¿¡£Á°²ó2¶è¤Î¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¶è´Ö¤Çµ±¤¯¤³¤È¤ò¸·Ì¿¡£ÆÃ¼ì¶è´Ö¤Ç¤¢¤ë5¡¢6¶è¤Î»³¶è´Ö¤Ø¤ÎÈëÌ©Ê¼´ïÅêÆþ¤â¼¨º¶¤·¡¢È×ÀÐ¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ª·è¤Þ¤ê¤Î»þ´Ö¤¬¡¢º£Ç¯¤âË¬¤ì¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï°ì¿Í°ì¿Í¤¬Âç¼êÄ®¤Ë¡¢°ìÈÖÀ±¤È¤Ê¤Ã¤Æµ±¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡¢µ±¤±ÂçºîÀï¡ª¡×¡£10Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¼«Ëý¤ÎºîÀï¤ò²ñ¸«¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁª¼ê¤Î¿Ê²½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀï¡×¤Î½Ð±À¤Ç7°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜ³ØÀ¸µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¥¨¡¼¥¹¹õÅÄ¤ÎÌ¾Á°¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÄ«Æü¤Ë¤«¤±¤ëÂçºîÀï¡×¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔÈ¯¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤ÏÈ¢º¬¤Ç2Ç¯Ï¢Â³2¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¡¹²ó¶è´Ö¾Þ¡¢Á°²ó¤Ï¶è´Ö3°Ì¡£º£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶è´Ö¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹õÅÄÍê¤ß¤Ç¹õÅÄ¤À¤±¤¬µ±¤¤¤Æ¤â±ØÅÁ¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï½Ð±À¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤¬±ØÅÁ¤È½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¡£ºÇ¹â¥¹¥³¥¢90¤Ç¡ÖºÇ¶á¤â¥Ñ¡¼8¤Ä¼è¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤¢¤ë¤È¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥´¥ë¥Õ¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤ó¤Í¤§¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£¡Öº£¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÉüÏ©¤Ë¤â±ýÏ©ÊÂ¤ß¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Ãë¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¸åÈ¾¥é¥¦¥ó¥É¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ðÀª¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¡£±ýÉüÏ©Á´10¶è¤ÎÎÏÁö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¾å°Ì10¿Í¤Î1Ëü¥á¡¼¥È¥ëÊ¿¶Ñ¥¿¥¤¥à¤ÏÃæÂç¤Ë¼¡¤°Á´ÂÎ2°Ì¤Î28Ê¬01ÉÃ08¤Ç¡Ö¹õÅÄ¤ÏÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ï½çÄ´¡£Á°²ó¤Ï5¶è¤Ç¼ãÎÓ¹¨¼ù¡¢6¶è¤ÇÌîÂ¼¾¼Ì´¤¬¶è´Ö¿·¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ãÎÓ¤ÈÆ±¶¿¤ÎÏÂ²Î»³½Ð¿È¤Î¾åÌî»³·ý»ÎÏ¯¡Ê1Ç¯¡Ë¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¡Ö1Ç¯À¸¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£¿ÍºàËÉÙ¤Ç¡Ê»³¶è´Ö¡ËÎ¾Êý¤È¤â¶è´Ö¿·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£º£²ó¤ÎÈ¢º¬Ï©¤â¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬ÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£