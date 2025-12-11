Vaundy、USJとコラボ！ 25周年のために書き下ろしたテーマソング「Destiny Journeys」誕生
マルチアーティストのVaundyが、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンとコラボレーションすることが決定。楽曲作りだけではなく自身のオリジナリティを見出だし続け、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能を持つVaundyと、開業25周年のテーマである「Discover U!!!」の思いが合わさった、特別なテーマソングも誕生した。
■テーマ曲は「ハリドリ」にも搭載予定
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、「Discover U!!!」というテーマを掲げ、パーク中を“祭り”のように盛り上げる“特別な一年”を届ける予定。
そんな25周年をお祝いするテーマ「Discover U!!!」のために、書き下ろされた新曲「Destiny Journeys」は、ファンファーレを彷彿（ほうふつ）とさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまう、まさに “知らないジブンが騒ぎ出す”、25周年の幕あけにふさわしい楽曲だ。
同楽曲は、25周年を記念した特別モーメント「Discover U!!! タイム」、大人気アトラクション「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」の期間限定搭載をはじめ、今後、お祭り騒ぎで満ちあふれる一年を彩るにふさわしい場面で登場。
「Discover U!!! タイム」は、ゲストとクルーが一体となってパークの25周年を祝い、”お祭り騒ぎ”の中心となるエンターテイメントで、パークに「Destiny Journeys」の音楽が流れ始めたら、お祭りがスタート！ リズムに合わせてクルーが集まり、ゲストと一緒に歌って、踊って、25周年の喜びを分かち合う、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしいエモーショナル・コネクション（感情のつながり）を強く感じられる特別な時間となる。
今回のコラボレーション発表を受けVaundyは「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれると嬉しい。ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います。この曲は、僕がめっちゃ好きな『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも合うように作ったから、是非、それも楽しんでほしい。必ず乗ってください！」とコメント。12月14日（日）の18時00頃には、本パーク公式XとInstagramでも、Vaundyのコメントが公開予定だ。
「Discover U!!!」とVaundyとのコラボレーションに関する最新情報は、今後も継続的に発表される予定。
