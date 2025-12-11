「まじか！」「これすげぇわ」イングランド戦決定を正式発表→直後に日本代表公式SNSが投じた“まさかの一枚”にファン衝撃！「ナイスゲームの予感しかない」
12月10日、日本サッカー協会は来年３月に日本代表が英国遠征を実施し、イングランド代表と親善試合を戦うことを発表した。キックオフは現地３月31日の19時45分で、会場はサッカーの聖地として名高いウェンブリー・スタジアム。両国は過去３度対戦し、日本から見て０勝１分け２敗という戦績となっている。
FIFAランキング18位の森保ジャパンにとって、同４位で優勝候補の一角を担うイングランドとの対戦は、ワールドカップ本番を前に最高の腕試しとなる。正式発表されるやネット上ではサッカーファンから歓喜の声が続々と上がったが、日本代表公式SNSがその直後に掲載した“まさかの一枚”がさらなる興奮を運んだ。
同SNSが「See You in London（ロンドンで会いましょう）」と記して投稿したのは、森保一監督とイングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督のツーショットだ。先のワールドカップ組分け抽選会時に撮影されたものと見られ、共にスーツ姿で笑みをたたえる和やかなカットである。
突然の“ビッグ２ショット”にSNSやネット上は大反響。「まじか！」「これすげぇわ」「期待しかない」「めっちゃいい写真」「もう決まってたんかい！」「胸アツだわ」「16年ぶりの対戦？ 待ち切れない！」「聖地ウェンブリーってのがまた嬉しい」「トゥヘルとの握手には気をつけてな」「ナイスゲームの予感しかない」など、さまざまな声が寄せられている。
イングランド代表は日本戦の３日前にウルグアイ代表と対戦。トゥヘル監督は３月２連戦のマッチメイク決定を受けて、イングランド・サッカー協会を通じてコメントを発表した。「ワールドカップイヤーの全体像を形成していくなかで、この２試合が確定したことを本当に嬉しく思います」と語り、「世界ランキングトップ20のチームと対戦したいという思いがありましたし、ヨーロッパ以外の相手との対戦で自分たちを試す機会も求めていました。金曜日の組分け抽選を経て、来年への期待はますます高まっていますし、ウェンブリーでふたたびファンの皆さんにお会いできるのが待ち遠しいです」と続けた。
ワールドカップ本大会で日本はグループＦ（オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢの勝者と同居）に組み込まれ、一方のイングランドはグループＬ（クロアチア、ガーナ、パナマと同居）を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めっちゃいい写真」日英名将の“肩寄せツーショット”をチェック！
FIFAランキング18位の森保ジャパンにとって、同４位で優勝候補の一角を担うイングランドとの対戦は、ワールドカップ本番を前に最高の腕試しとなる。正式発表されるやネット上ではサッカーファンから歓喜の声が続々と上がったが、日本代表公式SNSがその直後に掲載した“まさかの一枚”がさらなる興奮を運んだ。
突然の“ビッグ２ショット”にSNSやネット上は大反響。「まじか！」「これすげぇわ」「期待しかない」「めっちゃいい写真」「もう決まってたんかい！」「胸アツだわ」「16年ぶりの対戦？ 待ち切れない！」「聖地ウェンブリーってのがまた嬉しい」「トゥヘルとの握手には気をつけてな」「ナイスゲームの予感しかない」など、さまざまな声が寄せられている。
イングランド代表は日本戦の３日前にウルグアイ代表と対戦。トゥヘル監督は３月２連戦のマッチメイク決定を受けて、イングランド・サッカー協会を通じてコメントを発表した。「ワールドカップイヤーの全体像を形成していくなかで、この２試合が確定したことを本当に嬉しく思います」と語り、「世界ランキングトップ20のチームと対戦したいという思いがありましたし、ヨーロッパ以外の相手との対戦で自分たちを試す機会も求めていました。金曜日の組分け抽選を経て、来年への期待はますます高まっていますし、ウェンブリーでふたたびファンの皆さんにお会いできるのが待ち遠しいです」と続けた。
ワールドカップ本大会で日本はグループＦ（オランダ、チュニジア、欧州プレーオフＢの勝者と同居）に組み込まれ、一方のイングランドはグループＬ（クロアチア、ガーナ、パナマと同居）を戦う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めっちゃいい写真」日英名将の“肩寄せツーショット”をチェック！