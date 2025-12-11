[12.10 欧州CLリーグフェーズ第6節](Jan Breydelstadion)

※29:00開始

<出場メンバー>

[クラブ・ブルージュ]

先発

GK 16 D. van den Heuvel

DF 4 ジョエル オルドニェス

DF 41 ウーゴ・シケ

DF 44 ブランドン・メシェレ

DF 65 J. Seys

MF 8 フリストス・ツォリス

MF 9 カルロス・フォーブス

MF 15 R. Onyedika

MF 20 ハンス・バナケン

MF 25 A. Stanković

FW 7 ニコロ・トレソルディ

控え

GK 71 A. De Corte

DF 2 Z. Romero

DF 14 B. Meijer

DF 58 J. Spileers

DF 64 K. Sabbe

MF 10 H. Vetlesen

MF 11 シセ サンドラ

FW 19 グスタフ・ニルソン

FW 67 ママドゥ・ディアコン

FW 84 S. Campbell

FW 87 K. Furo

監督

Ivan Leko

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 16 クリスティアン・ノアゴール

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 23 ミケル・メリノ

MF 36 マルティン・スビメンディ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

GK 35 トミー・セットフェード

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

DF 48 J. Nichols

DF 89 M. Salmon

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 38 L. Copley

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

監督

ミケル・アルテタ

