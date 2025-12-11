クラブ・ブルージュvsアーセナル スタメン発表
[12.10 欧州CLリーグフェーズ第6節](Jan Breydelstadion)
※29:00開始
<出場メンバー>
[クラブ・ブルージュ]
先発
GK 16 D. van den Heuvel
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 41 ウーゴ・シケ
DF 44 ブランドン・メシェレ
DF 65 J. Seys
MF 8 フリストス・ツォリス
MF 9 カルロス・フォーブス
MF 15 R. Onyedika
MF 20 ハンス・バナケン
MF 25 A. Stanković
FW 7 ニコロ・トレソルディ
控え
GK 71 A. De Corte
DF 2 Z. Romero
DF 14 B. Meijer
DF 58 J. Spileers
DF 64 K. Sabbe
MF 10 H. Vetlesen
MF 11 シセ サンドラ
FW 19 グスタフ・ニルソン
FW 67 ママドゥ・ディアコン
FW 84 S. Campbell
FW 87 K. Furo
監督
Ivan Leko
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 16 クリスティアン・ノアゴール
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 48 J. Nichols
DF 89 M. Salmon
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 38 L. Copley
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
