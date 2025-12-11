韓国美女ゴルファーの“艶っぽい横顔”に釘付け！ユ・ヒョンジュ、色気たっぷりドバイSHOT

韓国の人気美女ゴルファー、ユ・ヒョンジュがドバイで過ごした優雅なオフショットを公開して反響を呼んでいる。

ユ・ヒョンジュは最近、インスタグラムで「Dubai」と記した投稿で、UAE・ドバイを満喫する様子を収めた写真や動画を複数公開した。

（写真＝ユ・ヒョンジュInstagram）

夕日が沈む海を背にクルーザーのデッキに立ち、振り向きざまに柔らかな笑みを浮かべるユ・ヒョンジュ。落ち着いたネイビーのトップスとパンツを合わせたリラックス感ある私服が印象的で、風になびく髪や水平線に溶け込むシルエットが相まって、旅先でふっと肩の力を抜いた瞬間が切り取られている。

別の写真では、同じ私服姿のまま、カットフルーツを味わう横顔がアップで収められており、自然体でくつろぐ表情が目を引いた。背後には高層ビル群が広がり、ドバイらしい非日常の景観がラグジュアリーな雰囲気を一層引き立てている。この投稿に、ファンからは「映画のワンシーンみたい」「綺麗すぎる」「女神そのもの」といった称賛が相次いでいた。

ユ・ヒョンジュは1994年2月28日生まれの31歳。2004年にゴルフを始め、2011年にKLPGAへ入会。ツアー屈指の美貌とフィジカルを兼ね備えた選手として人気が高い。今季は韓国女子ツアーの来季シード順位戦予選A組を3位で通過したものの、本選では通算3オーバーの89位に終わり、シード権獲得はならなかった。