ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第23戦」は10日、予選3日目が行われた。きょう11日の4日目、注目レースは10Rだ。

竹下はここまで5戦オール3連対で得点率2位。機力は中堅程度でも江戸川の走り方を心得ている。豪快逃げで主導権は渡さない。3日目11Rを大外から差し抜けた水谷は実戦足良好。ここも差し切りまであるか。逆に伸びがいい藤原は自力勝負に出る。整備で上向いた田中は連下なら。

＜1＞竹下大樹 普通ですね。特徴がないしいいとは言えない。ただ複勝率20％台のエンジンでも下がることはなくて、しのげている。

＜2＞水谷理人 レース足がいい。伸びも悪くはないけど上はいますね。まだ合わせ切れていない。一番良かった初日を目指します。

＜3＞藤原仙二 最初は出足寄りだったけど今は伸びの方。山下（智己）選手の直線も割といいと思うけど一緒か、少し伸びるくらいはある。

＜4＞田中勇輔 シリンダーケースの交換が当たりましたね。出足が凄く良くなった。伸びもあまり気にならなくなってきました。

＜5＞網代良芽 まだ少し重いけど、2日目より軽快さは出た。ただ、何かを犠牲にしないとダメ。バランスを取ると少し弱いかも。

＜6＞河内一馬 特訓はのぞく感じ。直線寄りでスリット付近の足はいい。ただスタートの質が悪いですね。