伊東競輪の開設75周年記念「G3椿賞争奪戦」が、きょう11日に開幕する。初日メインは12Rの特選だ。

地元の深谷に期待したが激戦だ。積極的に行くのは中野が有力。ただ、仕掛けどころを逃さない深谷が早めにでも叩く。岩本の援護も受け押し切り先勝へ。踏み合いになれば清水が捲って松浦とワンツー。

＜1＞山田英明 インフルエンザで体調を崩して長引いた。万全とは言えない。清水君、松浦君に世話になっているが4番手は…。自分のわがままで単騎。

＜2＞深谷知広 前回から日にちがないので整える程度にやってきた。思ったように準備できていないので、気持ちだけで頑張る。自力。

＜3＞松浦悠士 まだ体の状態は6割くらい。中2日なので調整程度です。伊東は得意なバンク。清水君へ。

＜4＞森田優弥 前回は溶連菌で当日欠場。もう大丈夫。強めに練習したので疲労がある。徐々に抜けていってくれれば。自力。

＜5＞岩本俊介 練習はいつも通りやった。状態は変わらず。伊東は何度も優勝があり相性がいい。深谷君へ。

＜6＞成田和也 前回は腰痛で欠場。ここに向けて1週間は練習できた。感じは悪くなかった。中野君へ。

＜7＞清水裕友 調子がいい悪いではなく脚力不足。疲労を抜くようにしたが、中2日なので走ってみて。違う自転車を試す。自力。

＜8＞岩津裕介 前回の後に風邪をひいた。ここ3日くらいで追い込めて、戻ったかなくらい。中国3番手。

＜9＞中野慎詞 前回の後にインフルエンザ。本調子かは分からないが練習はやれた。練習でも乗っていない新車で走る。楽しみ。自力。