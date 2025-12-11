15勝7敗で3位につける新潟アルビレックスBBは、13日からホームで香川との2連戦に臨む。1ゲーム差で追う2位の相手を想定し、10日は新潟県西蒲原郡の弥彦体育館で実戦形式などを実施。9月27、28日の開幕カードで2連敗を喫した相手でもあり、SFポーグ健（23）は雪辱に燃えている。

ポーグが意地を見せる。週末に行われる香川との負けられない上位対決を見据え、実戦練習に自然と熱も入る。開幕カードで2連敗を喫した相手でもあり「あの負けは誰も忘れていないと思う。全員が強い気持ちを持っている」と雪辱を誓った。

負けられない。年内最後のホーム戦だけでなく、相手は1ゲーム差で追う香川。初戦に勝利すれば勝率はわずかに下回るがゲーム差はなくなり、連勝を決めれば2位に浮上できる。「次（のカードの1位）の徳島も含めれば本当に負けられない戦いが続く」と見据え「ホームでしっかり勝てば、ファンの皆さんも良い年を迎えられると思う」と言った。

3位浮上のきっかけにもなった6日の八王子戦では、得意の3点シュート4本を含む16得点と躍動。顎ひげもトレードマークになりつつあり「ひげを生やして男らしさ見せないと」と力を込める。

現在行われている全日本インカレで、母校の白鴎大が7年連続となる4強入りを決めた。1、3年時には全国制覇も成し遂げるなど競技生活の原点でもある母校の動向は常にチェックしており「優勝してもらって」とエールを送り「僕も負けない」と誓う。後輩たちの活躍をパワーに変え、強敵の香川に挑む。（大島 享也）