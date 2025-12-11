timelesz猪俣周杜、初のアンバサダー就任 ブラウンスーツ姿で大人の表情
【モデルプレス＝2025/12/11】timeleszの猪俣周杜が、発酵美容サプリブランド「ByGLOW（バイグロー）」のブランドアンバサダーに就任した。
【写真】timelesz新メンバー、黒髪×ブラウンスーツ姿で大人な表情
このたび、バイグローが掲げる「内から輝く。自信が目覚める。」というコンセプトに自然に重なる存在として猪俣をブランド初のアンバサダーに起用。猪俣のまっすぐな眼差しや前へ進む姿勢、そこに宿るフレッシュな輝きは作られたものではなく、内側から立ち上がるような明るさがある。今年11月にローンチし、これから自信を育て輝きを広げていく段階であるバイグローが、“ブランドの想いをもっとも美しく届けてくれる人”である猪俣とともに、関心が高まりつつあるサプリメント習慣に寄り添い、その歩みを進めていく。
今回の撮影では、猪俣がバイグローのブランドカラーであるマイルドブラウンのシックなスーツをまとい、普段のパフォーマンスとは対象的な大人の表情で新たな一面を引き出すビジュアルに。また、バイグロー公式SNSでは、「リポソームビタミンC篇」、「美肌のためのインナーケア篇」、「商品の選び方篇」の3種類のショートムービーを本日より順次公開。各ムービーの最後には、「内側までもきれいになっちゃうなんて、もう君は完璧だね。」や「君も一緒にインナーケア、始めてみない。」など、落ち着いたまなざしの猪俣が、素肌に寄り添うバイグローのように視聴者に寄り添い、前向きな一歩をそっと後押しするメッセージを語りかける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】timelesz新メンバー、黒髪×ブラウンスーツ姿で大人な表情
◆猪俣周杜、美容サプリブランド初のアンバサダー就任
このたび、バイグローが掲げる「内から輝く。自信が目覚める。」というコンセプトに自然に重なる存在として猪俣をブランド初のアンバサダーに起用。猪俣のまっすぐな眼差しや前へ進む姿勢、そこに宿るフレッシュな輝きは作られたものではなく、内側から立ち上がるような明るさがある。今年11月にローンチし、これから自信を育て輝きを広げていく段階であるバイグローが、“ブランドの想いをもっとも美しく届けてくれる人”である猪俣とともに、関心が高まりつつあるサプリメント習慣に寄り添い、その歩みを進めていく。
【Not Sponsored 記事】