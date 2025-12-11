ÃÎÌîÄ¾¿Í¤È¤¤¤¦ÃË¡¡ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ÞÃÎÌîÄ¾¿Í¤È¤Ï¤³¤ó¤ÊÃË¤Ç¤¹
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯ÆÃÊÌÊÔ¡Û9Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙ¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤Ç¡¢DeNA¤«¤éÃÎÌîÄ¾¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬ÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤Ï·ë²Ì¤¬¤Ç¤ë¤È¤¹¤°¤ËÆ±Áª¼ê¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÉú¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÖÃÎÌîÄ¾¿Í¡×¤òÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤ÐDeNA¤Î¡Ö´é¡×¡¢ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤¬Á´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¯ÃË¡£¼Â¤ÏÃÎÌî¤â¡¢º´Ìî¡¢ËÒÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¡×¤Î»È¤¤¼ê¤Ç¤¹¡£Æ±³ØÇ¯¤Î2¿Í¡£ËÒ¤¬¿·¿ÍÇ¯¤Î21Ç¯¤Ï¡¢ÃÎÌî¤¬²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Þ¤ÇËÒ¤ò¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤»2¿Í¤ÇÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õµ¨²Æìµ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁá½Ð¼éÈ÷Îý½¬¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÒ¡õÃÎÌî¡×¤Î¸ÄÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ËèÆüÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£ËÒ¤ÏÃÎÌî¤¬ÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯9·î14Æü¤ÎÃæÆüÀï¡£ËÜµòÃÏ¤Ç2ËÜÎÝÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÃÎÌî·¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¿ÆÍ§¤ÎÌ¾¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾¯¤·Á°¡¢Æ±·î3Æü¤ÎÆ±¤¸ËÜµòÃÏµð¿ÍÀï¤Ç¡¢ÃÎÌî¤ÏÂåÂÇµÕÅ¾ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¼ÒÆâ¤â¡Ö¤è¤·¡¢ÌÀÆü¡Ê¤Î»æÌÌ¡Ë¤ÏÃÎÌî¤À¡ª¡×¤ÈÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢ÏÆÌò¤ò±é¤¸Â³¤±¤¿ÃÎÌîÄ¾¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ïº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£Íâ24Ç¯¤Î3·î¤Ë¡Ö·ëº§ÊóÆ»¡×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿µ¼Ô¤Ë¡¢·ÇºÜÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏÊ©ÌÇ¤À¤«¤é¥À¥á¡×¡Ö¤¤¤ÄºÜ¤ë¤Î¡©¡×¤È²¿ÅÙ¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¸ýÄ´¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¡ÖÃÎÌî¤Î¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ö¤Ã¤¤é¤Ü¤¦¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤â¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤À¤¬¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤¹¤ÈÂ¿ÊÛ¡£¡ÖÂçÌÚ¤µ¤ó¡¢ÂÇ¤Æ¤Í¤¨¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¶òÃÔ¤â¸À¤¦¤·¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ç¥Ð¥¦¥¢¡¼¤«¤é3°ÂÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥¦¥¢¡¼ÂÇ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¦¥¢¡¼¤ÎÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡×¤È¾Ð´é¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤òÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤â´Ó¤¤¤¿¤·¡¢ËÒ¡¢Æþ¹¾¡¢»³ËÜ¡¢»°¿¹¤é¿ôÂ¿¤¯¤½¤í¤¦¡ÖDeNA98Ç¯ÁÈ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¿®Íê¸ü¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ë¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÇDeNA¤Ç¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤â¤¤¤ë¡£¡ÖËÒ¡×¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥½¡×¤¬Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤¬Î¾¼Ô¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÎÌîÄ¾¿Í¤È¤Ï¤¶¤Ã¤È¤³¤ó¤ÊÃË¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤È¤â±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊDeNAÃ´Åö¡¦ÂçÌÚ¡¡Êæ¹â¡Ë
¡¡