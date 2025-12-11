ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年を祝して、テーマ“Discover U!!!”のもと、Vaundyさん書き下ろしのテーマソング『Destiny Journeys』が誕生！

エネルギッシュで高揚感あふれる一曲が、ゲストとクルーを“お祭り騒ぎ”でつなぐ特別な一年の幕を開けます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／25周年テーマソング『Destiny Journeys』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業25周年のテーマ“Discover U!!!”と、幅広い音楽性であらゆる世代の共感を呼ぶ超人気マルチアーティスト「Vaundy」とのコラボレーションが決定！

2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“DiscoverY ou”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”というテーマを掲げ、パーク中を“祭り”のように盛り上げる“特別な一年”をお届けします。

楽曲作りだけではなく自身のオリジナリティを見出だし続け、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能をもつアーティスト「Vaundy」のアイデンティティと、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが25周年のテーマに掲げる、知らないジブンが騒ぎ出す“Discover U!!!”の思いが合わさり、特別なテーマソングが誕生しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年をお祝いするテーマ“Discover U!!!”のために、書き下ろされた新曲『Destiny Journeys』は、ファンファーレを彷彿とさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまう、まさに“知らないジブンが騒ぎ出す”、25周年の幕あけにふさわしい楽曲。

この曲は、25周年を記念した特別モーメント『Discover U!!!タイム』、大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』の期間限定搭載をはじめ、今後、お祭り騒ぎで満ち溢れる一年を彩るにふさわしい場面で登場します。

『Discover U!!!タイム』は、ゲストとクルーが一体となってパークの25周年をお祝いし、”お祭り騒ぎ”の中心となるエンターテイメントです。

パークに『Destiny Journeys』の音楽が流れ始めたら、お祭りが始まる合図！

リズムに合わせてクルーが集まり、ゲストと一緒に歌って、踊って、25周年の喜びを分かち合う、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしいエモーショナル・コネクション（感情のつながり）を強く感じられる特別な時間となります(※後日詳細発表)。

「あのゲートをくぐって、ワクワクするような、パークでながれて一番かっこいい曲を目指して作りました。」Vaundyさんよりスペシャルコメントが到着！

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。

歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれると嬉しい。

ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います。

この曲は、僕がめっちゃ好きな『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも合うように作ったから、是非、それも楽しんでほしい。

必ず乗ってください！」

“Discover U!!!”と「Vaundy」とのコラボレーションに関する最新情報は、今後も継続的に発表されていく予定。

まもなく始まる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年に、期待が高まります！

歴代アニバーサリー楽曲をメドレーで！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」 歴代アニバーサリー楽曲をメドレーで！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「御堂筋ランウェイ スペシャル 25th “Discover U!!!”」 続きを見る

©SDR

MINIONS TM & © 2025 Universal Studios.

© Nintendo

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

TM and © 2025 Sesame Workshop

© 2025 Peanuts Worldwide LLC

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5120206

© Walter Lantz Productions LLC

JAWS TM & © 2025 Universal Studios

WATERWORLD TM & © 2025 Universal Studios

SING TM & © 2025 Universal Studios

TM & © Universal Studios and U-Drive Joint Venture.

Ⓒ青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

CG: ® & © Universal Studios and/or HarperCollins LLC. All rights reserved.

Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Vaundyとのスペシャルコラボレーション決定！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／25周年テーマソング『Destiny Journeys』 appeared first on Dtimes.