Hey! Say! JUMP「encore」急上昇1位 クリスマスソング TOP10に4作ランクイン【オリコンランキング】
Hey! Say! JUMP「encore」が、12月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率80.9％を記録し、1位を獲得。
【動画】Hey! Say! JUMP「encore」“パラレル世界”がテーマのMV
本作は、メンバー・伊野尾慧が主演を務めたドラマ『パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実』（フジテレビ系）の主題歌としてリリース。11月26日に発売された最新アルバム『S say』にも収録されている。11月29日に放送された『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）、12月3日に放送された『2025 FNS歌謡祭 第1夜』（フジテレビ系）と音楽番組での歌唱が続いた。
そのほか、『2025 FNS歌謡祭 第1夜』（フジテレビ系）へ出演したNumber_iの楽曲も2位、3位、7位、8位にランクインした。
またクリスマスソングもTOP10に4作ランクイン。ケリー・クラークソン『Underneath the Tree』が4位に、ボビー・ヘルムズ『Jingle Bell Rock』が6位、ワム!『Last Christmas』が9位、マライア・キャリー『All I Want For Christmas Is You』が10位にランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞
