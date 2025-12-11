USJ25周年テーマソングはVaundy”描き下ろし”「Destiny Journeys」に決定 パークで「一番かっこいい曲を目指しました」【コメントあり】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は11日、開業25周年のテーマ 「Discover U!!!」とマルチアーティスト・Vaundyとのコラボレーションが決定したと発表した。
【画像】はじけるワクワク感！「Discover U!!!」キービジュアル
2026年3月31日に開業25周年を迎えるUSJは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、「Discover U!!!」（ディスカバー・ユー）”というテーマを掲げ、パーク中を祭りのように盛り上げる特別な一年を届ける。
このたび、ジャンルにとらわられない幅広い楽曲センスで、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能をもつアーティスト・Vaundyのアイデンティティーと、「Discover U!!!」の思いが合わさったテーマソングが誕生した。
書き下ろされた新曲「Destiny Journeys」は、ファンファーレをほうふつとさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまう、まさに “知らないジブンが騒ぎ出す”、25周年の幕あけにふさわしい楽曲となっている。この曲は、25周年を記念した特別モーメント『Discover U!!! タイム』をはじめ、今後、お祭り騒ぎで満ちあふれる一年を彩るにふさわしい場面で登場する。
『Discover U!!! タイム』は、ゲストとクルーが一体となってパークの25周年を祝い、”お祭り騒ぎ”の中心となるエンターテイメント。パークに「Destiny Journeys」の音楽が流れ始めたら、お祭りが始まる合図。リズムに合わせてクルーが集まり、ゲストと一緒に歌って、踊って、25周年の喜びを分かち合う、USJらしいエモーショナル・コネクション（感情のつながり）を強く感じられる特別な時間となる。
■Vaundyコメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれるとうれしい。ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います。この曲は、僕がめっちゃ好きな『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも合うように作ったから、ぜひ、それも楽しんでほしい。必ず乗ってください！」
