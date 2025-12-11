京本大我、自身初の映像3部門同時1位 ソロアーティスト初週売上今年度2位【オリコンランキング】
京本大我のソロライブツアーを収めた最新音楽映像作品『BLUE OF LIBERTY』（ブルー・オブ・リバティー）が、12月11日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で、木村拓哉、稲葉浩志に次いで今年度ソロアーティスト3人目となる映像3部門同時1位を獲得した【※1】【※2】。
【写真】SixTONES・京本大我が手掛けたおしゃれすぎるビジュアル
音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においては、合計売上：4.3万枚で、初週売上ソロアーティスト今年度2位【※3】を記録し、1位に初登場。「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」においても、初週売上DVD：1.1万枚、BD：3.2万枚でいずれも1位に初登場し、自身初の映像3部門同時1位となった。
本作は、今年5月8日から約2ヶ月にわたり行われた同名ライブツアーより、東京・Zepp Haneda公演の最終日を映像化した作品。京本が19歳から始めた作詞・作曲活動や、カメラでの撮影を本格的なアート活動として始動させた、クリエイティブ・プロジェクト「ART-PUT」の一環として開催された。「オリコン週間アルバムランキング」（2025年5月5日付）で1位を獲得した自身初のアルバム『PROT.30』収録曲の初ライブパフォーマンスが収められている。
【※1】今年度は2024年12月23日付よりスタート
【※2】今年度映像3部門同時1位を獲得した他作品／木村拓哉『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』（2025年7月14日付）、稲葉浩志『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』（2025年9月8日付）
【※3】「週間ミュージックDVD・BDランキング」ソロアーティスト今年度初週売上／1位：藤井風『Fujii Kaze Stadium Live“Feelin’ Good”』 4.9万枚（2025年1月6日付）、2位：京本大我『BLUE OF LIBERTY』 4.3万枚（2025年12月15日付）、3位：稲葉浩志『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』 3.1万枚（2025年9月8日付）
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・BDランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞
【写真】SixTONES・京本大我が手掛けたおしゃれすぎるビジュアル
音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においては、合計売上：4.3万枚で、初週売上ソロアーティスト今年度2位【※3】を記録し、1位に初登場。「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」においても、初週売上DVD：1.1万枚、BD：3.2万枚でいずれも1位に初登場し、自身初の映像3部門同時1位となった。
【※1】今年度は2024年12月23日付よりスタート
【※2】今年度映像3部門同時1位を獲得した他作品／木村拓哉『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』（2025年7月14日付）、稲葉浩志『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』（2025年9月8日付）
【※3】「週間ミュージックDVD・BDランキング」ソロアーティスト今年度初週売上／1位：藤井風『Fujii Kaze Stadium Live“Feelin’ Good”』 4.9万枚（2025年1月6日付）、2位：京本大我『BLUE OF LIBERTY』 4.3万枚（2025年12月15日付）、3位：稲葉浩志『Koshi Inaba LIVE 2024 〜enIV〜』 3.1万枚（2025年9月8日付）
DVDランキングは1999年4月5日付〜集計開始
Blu-ray Discランキングは2008年7月7日付〜集計開始
ミュージックDVD・BDランキングは2013年10月14日付〜集計開始
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間：2025年12月1日〜7日）＞