timelesz猪俣周杜、ブランドアンバサダー初の単独起用 『ByGLOW』素肌輝くビジュアル公開
8人組グループ・timeleszの猪俣周杜が、11日から発酵美容サプリブランド『ByGLOW（バイグロー）』（以下、バイグロー）のブランドアンバサダーに就任した。自身初の単独ブランドアンバサダー起用となる。このほど猪俣によるビジュアルとショートムービーが公開された。
【別カット】大人な表情に⋯新たな一面が引き出された猪俣周杜
バイグローは、毎日の食事で補いきれない栄養素を目的に合わせて効率よくスマートに取り入れる、日韓共同開発のサプリメントブランド。11月より、美しく生きるために足りない肌の栄養を、内から補うビューティサプリメントから展開をスタートした。
同社は「内から輝く。自信が目覚める。」というコンセプトのもと「いま、もっとも自然に重なる存在」として、猪俣を起用。「まっすぐな眼差しや、ひたむきに前へ進む姿勢。その中にあるフレッシュな輝きは、作られたものではなく、内側からふっと立ち上がるような明るさがあります」とし、「今年11月にローンチし、これから自信を育て、輝きを広げていく段階であるバイグローが、“ブランドの想いをもっとも美しく届けてくれる人”である猪俣さんとともに、関心が高まりつつあるサプリメント習慣に寄り添い、その歩みを進めてまいります」とコメントしている。
今回の撮影では、猪俣がバイグローのブランドカラーであるマイルドブラウンのシックなスーツを身にまとい、普段のダイナミックなパフォーマンスとは対象的な大人の表情で、今までにない新たな一面を引き出すビジュアルに。
また、バイグロー公式SNSでは、「リポソームビタミンC篇」「美肌のためのインナーケア篇」「商品の選び方篇」と、3種類のショートムービーを、きょう11日より順次公開。各ムービーの最後には、「内側までもきれいになっちゃうなんて、もう君は完璧だね！」や「君も一緒にインナーケア、始めてみない？」など、落ち着いたまなざしで視聴者に寄り添う“前向きな一歩をそっと後押しする”メッセージを語りかけている。
【別カット】大人な表情に⋯新たな一面が引き出された猪俣周杜
バイグローは、毎日の食事で補いきれない栄養素を目的に合わせて効率よくスマートに取り入れる、日韓共同開発のサプリメントブランド。11月より、美しく生きるために足りない肌の栄養を、内から補うビューティサプリメントから展開をスタートした。
今回の撮影では、猪俣がバイグローのブランドカラーであるマイルドブラウンのシックなスーツを身にまとい、普段のダイナミックなパフォーマンスとは対象的な大人の表情で、今までにない新たな一面を引き出すビジュアルに。
また、バイグロー公式SNSでは、「リポソームビタミンC篇」「美肌のためのインナーケア篇」「商品の選び方篇」と、3種類のショートムービーを、きょう11日より順次公開。各ムービーの最後には、「内側までもきれいになっちゃうなんて、もう君は完璧だね！」や「君も一緒にインナーケア、始めてみない？」など、落ち着いたまなざしで視聴者に寄り添う“前向きな一歩をそっと後押しする”メッセージを語りかけている。