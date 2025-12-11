「オリコン週間映像ランキング」が11日に発表され、SixTONES京本大我（31）のソロライブツアーを収めた映像作品「BLUE OF LIBERTY」が、木村拓哉と稲葉浩志に次いで本年度ソロアーティスト3人目となる映像3部門同時1位を獲得した。

音楽作品のDVDとBlu−ray Disc（BD）を合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、合計売り上げ4・3万枚を記録し、週間売り上げソロアーティスト本年度2位を獲得。「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」でもいずれも1位に初登場し、映像3部門で3冠となった。

同作は、今年5月8日から約2カ月にわたり行われた同名ライブツアーから、東京・Zepp Haneda公演の最終日を映像化。京本が19歳から始めた作詞・作曲活動や、カメラでの撮影を本格的なアート活動として始動させた、クリエーティブ・プロジェクト「ART−PUT」の一環として開催された。自身初のアルバム「PROT．30」収録曲のライブパフォーマンスが収められており、同アルバムも「オリコン週間アルバムランキング」（5月5日付）で1位を獲得した。

集計期間は12月1日から7日まで。