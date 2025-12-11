フィリーズからFAとなり、新たに総額1億5000万ドル（約235億5000万円）で5年契約を結んだ今季ナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー内野手（32）が10日（日本時間11日）、リモート会見を行った。

ラフな私服姿にフィリーズのキャップをかぶったシュワバーは、会見で「まず最初に、今回の一連のプロセスを通じて感じたことだけど、フリーエージェントになると、当然ながらいろんな声に耳を傾けて、あらゆる選択肢を確認したいものだよね。家族と自分自身のために、本当に納得のいく判断を下す必要があるから、いろんな種類の情報を聞き、全てをしっかり把握することが大事になる。私はそのプロセス全体に感謝しているし、この立場にいる以上、軽く考えるつもりは全くなかった。徹底的にやり切って、抜け漏れがないようにする必要があるからね」と決断までの思いを回想。そして「最終的に、フィラデルフィアで過ごしたこの4年間で心に残ったことが本当に多くて、そしてこれから先のフィラデルフィアには素晴らしい未来が待っていると感じていた。だから全ての情報を受け取り、それを自分の中で処理して、最後の地点にたどり着いた時、ジョン（ミドルトン・オーナー）、デイブ（ドンブロウスキー）、フロントオフィス全員、そしてチームメートたちが、私のために全力を尽くしてくれようとしているのが分かった」とフィリーズ残留を決断した理由を明かした。

新たに結んだ5年契約。「彼らが私に投資し、それに見合うものを返してほしいと思っているのも分かっている。私はそういう姿勢でやっている人間だ。クラブハウスに戻る時も、スプリングトレーニングに向かう時も、ロードであろうとどこであろうと、胸にフィリーズの“P”をつけている以上、その組織を最大限に代表するつもりだし、それをやり切るつもりだ。そして私は自分自身を常に高め続けたい。毎日毎年、自分を進化させて最高のプレーヤーであり続けたい。そして周りの選手たちがベストバージョンになれるよう助けたいし、同時に私自身も周りから責任を求められ、最高のバージョンであり続けたいと思っている」と決意を新たにした。

シュワバーは今季、ドジャースの大谷翔平投手との争いを制して自己最多となる56本塁打を放ち、132打点とともにリーグ2冠王となった。そして、再契約の合意が発表された前日9日にはWBCの公式Xで、来年3月の第6回大会に米国代表として出場することも発表された。

▼デイブ・ドンブロウスキー編成本部長 少なくともシュワバーには戻りたい気持ちが確かにあると感じていたし、彼はここが好きだった。私たちも彼に戻ってきてほしかった。だから組織としての経験、ファンの環境、特にジョン・ミドルトンオーナーがどれほど重要かは、もっと評価されるべきだと思う。彼が組織の基調をつくっている。そういったことを踏まえると、私は“楽観的”になれたわけだ。私たちは彼との契約を本気でまとめたかったし、シュワバーもここでの経験を本当に楽しんでくれていた。それが最終的に財政面で折り合いがつけば再びフィリーズの一員になるだろうという感触につながった。