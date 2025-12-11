ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２２９ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式10日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 47790.02（+229.73 +0.48%）
ナスダック 23528.80（-47.69 -0.20%）
CME日経平均先物 50720（大証終比：+120 +0.24%）
欧州株式10日終値
英FT100 9655.53（+13.52 +0.14%）
独DAX 24130.14（-32.51 -0.13%）
仏CAC40 8022.69（-29.82 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.584（-0.031）
10年債 4.159（-0.029）
30年債 4.779（-0.029）
期待インフレ率 2.255（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（+0.001）
英 国 4.506（+0.001）
カナダ 3.434（-0.030）
豪 州 4.810（+0.051）
日 本 1.948（-0.010）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.12（-0.13 -0.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4228.30（-7.90 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
92327.00（-338.29 -0.37%）
（円建・参考値）
1443万4403円（-52888 -0.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
