NY株式10日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　47790.02（+229.73　+0.48%）
ナスダック　　　23528.80（-47.69　-0.20%）
CME日経平均先物　50720（大証終比：+120　+0.24%）

欧州株式10日終値
英FT100　 9655.53（+13.52　+0.14%）
独DAX　 24130.14（-32.51　-0.13%）
仏CAC40　 8022.69（-29.82　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.584（-0.031）
10年債　 　4.159（-0.029）
30年債　 　4.779（-0.029）
期待インフレ率　 　2.255（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.851（+0.001）
英　国　　4.506（+0.001）
カナダ　　3.434（-0.030）
豪　州　　4.810（+0.051）
日　本　　1.948（-0.010）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.12（-0.13　-0.22%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4228.30（-7.90　-0.19%）

ビットコイン（ドル）
92327.00（-338.29　-0.37%）
（円建・参考値）
1443万4403円（-52888　-0.37%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ