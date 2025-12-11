横浜F・マリノスの新ヘッドコーチ（HC）に今季まで広島のHCだった迫井深也氏（48）が就任することが10日までに分かった。複数の関係者によると、近日中にも正式発表される。

現役時代に所属したFC東京で06年から指導者キャリアをスタートさせ、11年から広島の下部組織で指導。18年にトップチームのコーチに就任すると、21年からはHCとしてミヒャエル・スキッベ監督を支えてきた。常にリーグ戦上位や2度のルヴァン杯制覇に貢献してきた名参謀だ。

横浜Mは今季、開幕から不調で一時は最下位まで低迷したが、2度の監督交代を経てHCから昇格した大島監督がJ1残留まで立て直した。迫井氏は2年目を迎える大島監督体制で名門の復活を支える。

◇迫井 深也（さこい・しんや） 1977年（昭52）5月8日生まれ、広島県出身の48歳。選手時代はDFとして00年にFC東京でプロ生活をスタート。01〜02年に横浜FC所属を経て03年にFC東京へ復帰。04年の山形移籍を経て05年にFC東京で現役引退。翌06年からFC東京の普及部コーチで指導者キャリアが始まり、18年から広島のトップチームで指導してきた。