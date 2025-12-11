「シンプルなデザイン選びがち」な人へ！【ZARA】40・50代に似合う♡「ひと癖セーター」

気づけばいつも無地やベーシックなセーターに手が伸びてしまう……。そんなシンプル派の大人こそ試してほしいのが、【ZARA（ザラ）】の「ひと癖セーター」です。派手すぎないデザイン性の高さと合わせやすさを両立できそうな商品が揃っていて、40・50代の冬コーデにもすっと馴染みやすそう。リボンやフリル、ポロ襟など、いつもの着こなしにほんのり新鮮さを添えてくれる一枚を選んで、季節の気分を軽やかにアップデートしてみて。

甘くなりすぎないリボン使いがポイント

【ZARA】「リボン付きニットセーター」\6,590（税込）

首元のリボンとコントラストステッチが、シンプルに偏りがちな冬コーデに華やぎをプラス。ハイネックでも重く見えにくく、40・50代が取り入れやすい上品なアクセントになっています。リボンは結び方で表情を変えられ、気分に合わせてアレンジしやすいのも魅力。落ち着いたニュアンスカラーで可愛くなりすぎず、いつもの装いをほんのり更新してくれる一枚といえそうです。

細フリルがほどよい表情を演出

【ZARA】「フリル ニットセーター」\6,290（税込）

首元や裾にあしらわれたフリルが、シンプルコーデにほどよい立体感を添えるセーター。甘さが出すぎない細かなフリル幅で、40・50代でも取り入れやすそうな控えめなアクセントになっています。落ち着いたブラウンカラーが華美にならず、冬の装いに自然と馴染みそうなのも嬉しいところ。ベーシックなボトムスと合わせるだけで、サマになるスタイルに導いてくれそうです。

深めVで顔まわりがシャープに見えそう

【ZARA】「ソフトタッチニットセーター」\6,590（税込）

ポロ襟とフロントのパッチポケットが、シンプルなセーターにほどよい抜けを演出。深めのVラインが顔まわりをすっきり見せつつ、40・50代でも取り入れやすい上品なカジュアル感を演出してくれそうです。ゆったりめのシルエットで体形カバーが狙えるうえ重ね着もしやすそうで、デイリーに活躍してくれる一枚となる予感。

ほんのり可愛さが備わったポロ襟がカギ

【ZARA】「コントラストパイピングニットポロシャツ」\6,590（税込）

かっちり見えやすいポロ襟も、衿のダブルラインや裾・袖口のパイピングがほんのり可愛げを添えて大人にちょうどいい表情に。ネイビーの端正さにほどよい柔らかさが加わり、シンプル派の40・50代でもすんなりフィットしそうな一枚です。ボタンの外し方で印象チェンジを楽しめそうなのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K