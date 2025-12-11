ポンドドルは買いが優勢となっており、１．３３４０ドル付近まで買い戻されている。２００日線が１．３３３５ドル付近に来ており、その水準に戻す展開。一方、ポンド円は上値追いは一服しているものの、２００８年以来の高値水準に上昇している。



１１月中旬以降、ポンドは対ユーロでの買い戻しが続いているが、ストラテジストは、英独のインフレ調整後の実質金利差から、ポンドはしばらく対ユーロでの下落基調が続くと予想している。



先月の英予算案公表後、財政の信頼性はまだ説得力のある再構築はされておらず、政治的不確実性も高水準に留まっている。英中銀は来年、少なくとも２回の利下げが予想され、市場は３回目の有無で見方が分かれている。これはポンド買いのレシピになるとは言い難いという。



GBP/USD 1.3335 GBP/JPY 208.50 EUR/GBP 0.8736



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

