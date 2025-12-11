ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２０５ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式10日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 47765.44（+205.15 +0.43%）
ナスダック 23525.21（-51.28 -0.22%）
CME日経平均先物 50750（大証終比：+150 +0.30%）
欧州株式10日終値
英FT100 9655.53（+13.52 +0.14%）
独DAX 24130.14（-32.51 -0.13%）
仏CAC40 8022.69（-29.82 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.590（-0.025）
10年債 4.159（-0.029）
30年債 4.777（-0.031）
期待インフレ率 2.256（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.851（+0.001）
英 国 4.506（+0.001）
カナダ 3.429（-0.035）
豪 州 4.810（+0.051）
日 本 1.948（-0.010）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.05（-0.20 -0.34%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4231.20（-5.00 -0.12%）
ビットコイン（ドル）
92220.88（-444.41 -0.48%）
（円建・参考値）
1442万2423円（-69501 -0.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
