Travis Japanがマイナースポーツ「枕投げ」に挑戦！冠番組から初のTELASAオリジナルコンテンツ誕生

Travis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティ『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』。

このたび、同番組初となるTELASAオリジナルコンテンツ『Travis JapanノJUST!シン日本遺産 Premium』が誕生。前・後編の2回にわたりTELASA独占配信でスタートする。

Travis Japanの冠番組『Travis JapanノJUST!シン日本遺産』。

メンバーを待ち受けるのは、真（シン）の日本遺産だけではなくツライ・カライの辛（シン）日本遺産も？ 2025年1月〜3月に放送し、9月の再始動後もSNSを中心に人気沸騰中だ。

TELASA（テラサ）では放送未公開のスタジオ企画を含めた「スタジオ企画つき特別版」として配信されているほか、過去4回ライブ配信を実施し大きな話題となった。

本日12月10日（水）より配信スタートしたテラサオリジナルコンテンツ第1弾は、マイナースポーツに挑戦する「JUST!シンスポーツ遺産」。今回は、Travis Japanの7人が枕投げに挑戦する。

スポーツのイメージというより、修学旅行の夜のお楽しみというイメージが強い枕投げだが、実は全国大会もある立派なスポーツ。2013年から始まった発展途中のまさに“シン”スポーツに、早朝からTravis Japanが挑む。

◆選りすぐりのピローファイター集結！

ルールを確認し、全国枕投げ大会の選抜メンバーとの模擬試合に挑む7人。しかし1試合目、いきなり大将の宮近海斗が…。

反省点を振り返り第2試合に突入も、ふたたび実力差に圧倒されてしまう。

ここから超短期集中トレーニングを受けるメンバー。ベルヌーイ、おとぎ枕…など、トレーニングで身につけた技術とピローマンシップでレベルアップを図る。

そして後編では、作戦会議を経ていよいよ第3試合に臨む。作戦会議で決まったまさかのニックネームとは？ はたして7人のピローマンたちは、全国大会上位の猛者たちに勝利できるのか？