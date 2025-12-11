Travis Japan、早朝から枕投げに挑戦！『トラジャス』TELASAオリジナルコンテンツ配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティ『Travis Japan ノJUST!シン日本遺産』（＝トラジャス）。同番組のTELASAオリジナルコンテンツ『Travis Japan ノJUST!シン日本遺産Premium』の前編が、TELASAにて独占配信スタートとなった。

■超短期集中トレーニングを受けるTravis Japan

2025年1月～3月に放送し、9月の再始動後もSNSを中心に人気沸騰中の『トラジャス』。TELASAでは放送未公開のスタジオ企画を含めた「スタジオ企画つき特別版」として配信している他、過去4回ライブ配信を実施し大きな話題となった。

そんな『トラジャス』の、初となるTELASAオリジナルコンテンツ『Travis Japan ノJUST!シン日本遺産Premium』が誕生する。

今回の「JUST!シンスポーツ遺産」では枕投げに挑戦。スポーツのイメージというより、修学旅行の夜のお楽しみというイメージが強い枕投だが、実は全国大会もある立派なスポーツ。2013年から始まった発展途中のまさに“シン”スポーツに、早朝からTravis Japanが挑む。

ルールを確認し、全国枕投げ大会の選抜メンバーとの模擬試合に挑む7人。しかし1試合目、いきなり大将＝宮近が…？ 反省点を振り返り第2試合に突入も、再び実力差に圧倒される。ここから超短期集中トレーニングを受けるメンバー。ベルヌーイ、おとぎ枕…トレーニングで身につけた技術とピローマンシップで、レベルアップを図る。

そして後編では、作戦会議を経ていよいよ第3試合へ。作戦会議で決まったまさかのニックネームとは？ そして果たして7人のピローマンたちは、全国大会上位の猛者たちに勝利することはできるのか？ 白熱の試合の模様は、テラサで楽しもう。

■番組情報

TELASA『Travis Japan ノJUST!シン日本遺産 Premium』

第1弾『Travis Japan ノJUST!シンスポーツ遺産」

前編：12/10（水）26:15～独占配信スタート

後編：12/24（水）26:15～独占配信スタート

ABCテレビ『Travis Japan ノJUST!シン日本遺産』

毎週水曜25:39～ ※関西ローカル

TELASA：毎週水曜26:15～ 「スタジオ企画つき特別版」配信

(C)ABCTV

■関連リンク

『Travis Japan ノJUST!シン日本遺産 Premium』配信URL

https://www.telasa.jp/series/16259

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

■【画像】枕投げに挑戦するメンバーカット