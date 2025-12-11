スウェーデンで１０日夕（日本時間１１日未明）、大阪大特任教授の坂口志文（しもん）さん（７４）（生理学・医学賞）と京都大特別教授の北川進さん（７４）（化学賞）がノーベル賞を受賞した。

雌伏の時も自らの信念を貫き、世界で最も権威ある科学賞にたどり着いた。

坂口さんは、１０月の受賞発表後の記者会見で、「『本当にあるのか』ということを長年やってきて、それがだんだんはっきりし、成果を認めていただいた。頑固になったことが今日につながった」と語った。

こだわりの強さは、父親譲りなのだろう。兄の偉作さん（７６）は、弟がノーベル賞をつかめたのは「父の執念だ」と言う。

父の正司さんは京都帝国大（現・京大）で西洋哲学を学び、学者の道を志したが、１９３７年に勃発した日中戦争で徴兵されて断念した。戦後生まれの息子たちには「理系への進学」を説いた。

「理系は文系に比べて戦争にとられにくい。手に職を付けた方が就職にも有利だ。そうした思いで勧めたのだと思う」。坂口さんはそう考える。

偉作さんによると、正司さんは戦線拡大に伴い、中国の前線から東南アジアに送り込まれた。フランス語ができたため、対外交渉の任務を命じられたという。

戦後は日本兵の帰還交渉に関わり、復員したのは４７年頃だった。郷里の滋賀県で高校教諭、校長、図書館長を務め、７７年に６５歳で病死した。偉作さんは「父は研究職になるつもりだったが、家族を養うために教師になった。ノーベル賞で息子が無念を晴らしてくれた。そう思っているはず」と話す。

坂口さんが理系の中でも医学を選んだのは、母方が医者の家系だった影響が大きいという。

母の淑子さんは夫の死後、新聞で坂口さんの記事を見つければスクラップし、ノーベル賞候補と呼ばれるようになると「そろそろもらえそう？」と冗談めかして聞いていたという。

その母も昨年、１０４歳で他界した。

信念をかけた研究で、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）」を世界で初めて発見した坂口さん。１１月の取材で「母は長生きをしてくれたのに、（ノーベル賞に）ちょっとだけ間に合わなかった」と残念そうに語り、続けた。「両親がいて今の私がある。感謝しかない」

北欧から帰国したら受賞を墓前に報告するという。

◇

京都大の古川修平さん（４７）は、教授になって３年たった一昨年、研究室を訪ねてきた恩師の北川さんから「忘れてたわ」とプレゼントを手渡された。

知性の象徴とされるフクロウの置物だった。底には「運（うん）鈍（どん）根（こん）」と書かれていた。成功に必要なのは、チャンスをたぐり寄せる幸運、鈍いくらいの粘り強さ、そして、あきらめない根気だという言葉だ。

北川さんは、大半の化学者が見向きもしなかった「銅」を地道に研究し、無数の穴に気体などを吸着・貯蔵できる新材料「金属有機構造体（ＭＯＦ（モフ））」の開発につなげた。その道のりは、座右の銘とする「運鈍根」を地で行くものだった。

京大の博士課程を修了した１９７９年、近畿大に移り、銅の研究に打ち込んだ。近大に招いたのは、助教授だった宗像恵さん（８４）（近大名誉教授）。学会で北川さんと居合わせ、「鋭い質問をする」という印象を受けた。就職先が未定と知って助手として迎え入れ、「新しい学問の流れをつくろう」と託したテーマが銅だったという。

北川さんは京大で、後に日本人で初めてノーベル化学賞を受賞する福井謙一さん（１９１８〜９８年）の門下で気鋭の研究者と理論を研究した。近大では一転して実験が中心に。ビーカーやフラスコを振る毎日に没頭した。

それでも、無数の穴がある材料を見いだすまでに１０年近くかかった。さらに８年かけて研究を重ね、穴には気体が取り込めると発表したが、酷評された。

評価されるようになったのは、今回の共同受賞者が同様の発表を行い、他の研究者が追随するようになってから。５０歳を過ぎるまで、大きな賞とも無縁だった。

「遅咲き」を自認する北川さんは、教授に就いた教え子に「運鈍根のフクロウ」を渡してきた。科学研究に満足な予算がつかない「冬の時代」だからこそ、これからの世代に期待している。「やることは山積している。研究にますますのめり込んでほしい」