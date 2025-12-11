Travis Japan¡¢ÁáÄ«¤«¤éËíÅê¤²ÂÐ·è¡¡¡È¥Ô¥í¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡É¤ÇÁ´¹ñÂç²ñÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È»î¹ç
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Travis Japan¤¬½Ð±é¤¹¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØTravis Japan¥ÎJUST¡ª¥·¥óÆüËÜ°ä»º¡Ù¤ÎTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØTravis Japan¥ÎJUST¡ª¥·¥óÆüËÜ°ä»º Premium ¥·¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ä»º¡Ù¤¬¡¢Á°ÊÔ¤ò11Æü¡¢¸åÊÔ¤ò24Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¿¼Ìë2»þ15Ê¬¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Þ¤µ¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô⋯¡ªËíÅê¤²¤ËÈ÷¤¨¤Æ»¨µû¿²¤ò¤¹¤ëTravis Japan
¡¡ËÜÊÔ¤ÏTravis Japan¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡á¡È¥·¥óÆüËÜ°ä»º¡É¤òÁ´À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£Ç¯1·î¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¤·¡¢9·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£TELASA¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ì¤¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¤Ä¤ÆÃÊÌÈÇ¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²áµî4²ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡ÖJUST¡ª¥·¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ä»º¡×¤Ç¤ÏËíÅê¤²¤ËÄ©Àï¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÌë¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤ËíÅê¤²¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤â¤¢¤ëÎ©ÇÉ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£2013Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿È¯Å¸ÅÓÃæ¤Î¤Þ¤µ¤Ë¡È¥·¥ó¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¡¢ÁáÄ«¤«¤éTravis Japan¤¬Ä©¤à¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Á´¹ñËíÅê¤²Âç²ñ¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÌÏµ¼»î¹ç¤ËÄ©¤à7¿Í¡£¤·¤«¤·1»î¹çÌÜ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¾¡áµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬¡Ä¡£È¿¾ÊÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÂè2»î¹ç¤ËÆÍÆþ¤â¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼ÂÎÏº¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÄ¶Ã»´ü½¸Ãæ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ù¥ë¥Ì¡¼¥¤¡¢¤ª¤È¤®Ëí¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿µ»½Ñ¤È¥Ô¥í¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ºîÀï²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÂè3»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£ºîÀï²ñµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ7¿Í¤Î¥Ô¥í¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¾å°Ì¤ÎÌÔ¼ÔÃ£¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤Þ¤µ¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô⋯¡ªËíÅê¤²¤ËÈ÷¤¨¤Æ»¨µû¿²¤ò¤¹¤ëTravis Japan
¡¡ËÜÊÔ¤ÏTravis Japan¤¬ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡á¡È¥·¥óÆüËÜ°ä»º¡É¤òÁ´À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¥í¥±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£Ç¯1·î¡Á3·î¤ËÊüÁ÷¤·¡¢9·î¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£TELASA¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ì¤¸ø³«¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª´ë²è¤Ä¤ÆÃÊÌÈÇ¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²áµî4²ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Á´¹ñËíÅê¤²Âç²ñ¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÌÏµ¼»î¹ç¤ËÄ©¤à7¿Í¡£¤·¤«¤·1»î¹çÌÜ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂç¾¡áµÜ¶á³¤ÅÍ¤¬¡Ä¡£È¿¾ÊÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÂè2»î¹ç¤ËÆÍÆþ¤â¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó¼ÂÎÏº¹¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤«¤éÄ¶Ã»´ü½¸Ãæ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥Ù¥ë¥Ì¡¼¥¤¡¢¤ª¤È¤®Ëí¡Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿µ»½Ñ¤È¥Ô¥í¡¼¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ºîÀï²ñµÄ¤ò·Ð¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÂè3»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£ºîÀï²ñµÄ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ²Ì¤¿¤·¤Æ7¿Í¤Î¥Ô¥í¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ¾å°Ì¤ÎÌÔ¼ÔÃ£¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£