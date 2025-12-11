　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万540円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては62.8円安。出来高は3987枚となっている。

　TOPIX先物期近は3390ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は0.98ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50540　　　　　 -60　　　　3987
日経225mini 　　　　　　 50525　　　　　 -75　　　 70621
TOPIX先物 　　　　　　　　3390　　　　　　+0　　　　3117
JPX日経400先物　　　　　 30665　　　　　 +35　　　　 797
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　-2　　　　 182
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース