日経225先物：11日2時＝60円安、5万540円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比60円安の5万540円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万602.8円に対しては62.8円安。出来高は3987枚となっている。
TOPIX先物期近は3390ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は0.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50540 -60 3987
日経225mini 50525 -75 70621
TOPIX先物 3390 +0 3117
JPX日経400先物 30665 +35 797
グロース指数先物 668 -2 182
東証REIT指数先物 売買不成立
