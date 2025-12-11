マクレム・カナダ中銀総裁の会見が伝わっており、「労働市場の改善は心強い」と述べている。また、市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについてはコメントを控えた。



・労働市場の改善は心強い。

・企業は雇用・投資計画に慎重姿勢。

・連邦予算はインフレ圧力に拍車かけず。

・予算の投資効果はスピードと実行次第。

・カナダ中銀は決定を１つずつ行う。

・市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについてコメントを控える。

・標準的な輸出データの不足が修正の可能性を高める。

・米政府閉鎖が統計データに影響。

・最近のデータでカナダ中銀の見解である「経済は供給過剰状態」は変更せず

・第3四半期ＧＤＰは需給ギャップ縮小を示唆。

・経済の余剰は緩やかに吸収されると見ている。

