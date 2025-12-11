カナダ中銀総裁、労働市場の改善は心強い
マクレム・カナダ中銀総裁の会見が伝わっており、「労働市場の改善は心強い」と述べている。また、市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについてはコメントを控えた。
・労働市場の改善は心強い。
・企業は雇用・投資計画に慎重姿勢。
・連邦予算はインフレ圧力に拍車かけず。
・予算の投資効果はスピードと実行次第。
・カナダ中銀は決定を１つずつ行う。
・市場が２０２６年秋の利上げを織り込むことについてコメントを控える。
・標準的な輸出データの不足が修正の可能性を高める。
・米政府閉鎖が統計データに影響。
・最近のデータでカナダ中銀の見解である「経済は供給過剰状態」は変更せず
・第3四半期ＧＤＰは需給ギャップ縮小を示唆。
・経済の余剰は緩やかに吸収されると見ている。
