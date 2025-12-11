NY株式10日（NY時間11:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　47746.93（+186.64　+0.39%）
ナスダック　　　23487.04（-89.45　-0.38%）
CME日経平均先物　50580（大証終比：-20　-0.04%）

欧州株式10日GMT16:12
英FT100　 9662.31（+20.30　+0.21%）
独DAX　 24101.64（-61.01　-0.25%）
仏CAC40　 8020.78（-31.73　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（-0.016）
10年債　 　4.166（-0.022）
30年債　 　4.783（-0.025）
期待インフレ率　 　2.260（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.859（+0.009）
英　国　　4.513（+0.008）
カナダ　　3.428（-0.036）
豪　州　　4.810（+0.051）
日　本　　1.948（-0.010）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.73（-0.52　-0.89%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4221.80（-14.40　-0.34%）

ビットコイン（ドル）
92223.50（-441.79　-0.48%）
（円建・参考値）
1442万8367円（-69118　-0.48%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ