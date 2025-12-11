ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１８６ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式10日（NY時間11:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 47746.93（+186.64 +0.39%）
ナスダック 23487.04（-89.45 -0.38%）
CME日経平均先物 50580（大証終比：-20 -0.04%）
欧州株式10日GMT16:12
英FT100 9662.31（+20.30 +0.21%）
独DAX 24101.64（-61.01 -0.25%）
仏CAC40 8020.78（-31.73 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.598（-0.016）
10年債 4.166（-0.022）
30年債 4.783（-0.025）
期待インフレ率 2.260（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.859（+0.009）
英 国 4.513（+0.008）
カナダ 3.428（-0.036）
豪 州 4.810（+0.051）
日 本 1.948（-0.010）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.73（-0.52 -0.89%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4221.80（-14.40 -0.34%）
ビットコイン（ドル）
92223.50（-441.79 -0.48%）
（円建・参考値）
1442万8367円（-69118 -0.48%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
