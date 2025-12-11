きょうもユーロドルは方向感のない展開が続いており、１．１６ドル台での上下動に終始している。一方、ＮＹ時間に入ってドル円に戻り売りが出る中、ユーロ円も１８２．６０円付近から１８２円台前半に伸び悩む動き。



テクニカル勢は、ユーロが過去に大きな値動きに先行してきた水準にボリンジャーバンドが接近していると警戒している。過去の季節パターンもユーロ上昇を支持しており、１２月はユーロ導入以来最もパフォーマンスが良い月として知られている。



最近の値動きは短期的なトレンドの強気転換を示唆しており、しばらくユーロ高が続く可能性が高いとの指摘も出ている。現在の値動きは「高値切り上げ・安値切り上げ」の構造を形成しているという。



EUR/USD 1.1648 EUR/JPY 182.15 EUR/GBP 0.8735



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト