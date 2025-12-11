アメリカのトランプ大統領が、ロシアとウクライナの和平案をめぐりクリスマスまでの合意を目指して、ウクライナ側に数日以内の回答を求めていることがわかりました。

イギリスのフィナンシャル・タイムズは9日、トランプ大統領がゼレンスキー大統領に対し、和平案への返答を「数日以内に」と迫っていると報じました。トランプ大統領はクリスマスまでの合意を目標としていて、和平案の柱はウクライナが一部の領土をロシアに譲る代わりに、アメリカが安全保障を提供するというものだということです。また、ウィトコフ中東担当特使らがゼレンスキー大統領と電話協議を行い、早期の決断を促したということです。

ゼレンスキー大統領はヨーロッパとの連携を重視するとして、イギリス・フランス・ドイツの首脳と8日にロンドンで会談しましたが、トランプ大統領はヨーロッパの首脳らを「口先だけで成果を出さない」などと批判しています。

前線ではロシア軍がドネツク州で攻勢を強め、要衝ポクロフスク周辺で圧力をかけ続けています。領土をめぐる妥協が取り沙汰される中でも、ゼレンスキー大統領は譲らない構えで、和平の行方は依然として見通せません。