乃木坂46井上和『ANN』で母からサプライズ電話 “ママ”呼びでほっこりトーク
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、10日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。母から、サプライズで電話が寄せられた。
【動画】謎行動も！“3代目”井上和『乃木坂46ANN』初回の舞台裏
番組冒頭で、スタッフから手紙が寄せられ「井上さん、2回目の放送はリラックスして臨めていますか？鉄は熱いうちに打てということで、適切な方から的確なダメ出しをしてもらう。早速、その方とお話してみましょう」とメッセージが。
おもむろに電話が鳴り「こんばんは」との声が聞こえると、井上は「もう…ママ、びっくりした！なんで、どうしたの、こんな時間に。さすがに、20年間聴き続けた母親の声を間違えませんよ」と驚きながらコメント。母は「はじめまして、お世話になっております。井上和の母です。聞いてました。しっちゃかめっちゃかしていましたね」とやさしく呼びかけた。
井上もリラックスしたように「普段、ママとか言っているから、ママっていいますね」と呼びかける中、母は「先週聞いた感じ、ママすっごい怖い感じですけど、大丈夫ですかね？」と心配。井上は「あれだよね、習い事のくだりとかの話だよね（笑）？放送終わった後、まず母から連絡があったの、これだったんですよ。本当に申し訳ないなっていう気持ちもありつつ、すっごいね、この親ありきの私だわって思いました。嫌われたくない、めっちゃ保険をかけちゃうし、ママにもよく話しているじゃん、常に人に嫌われていると思っているんだって」と話していった。
母は「厳しくしたかもしれないけど、強い子になってくれたらなと思っていて。2時間も全国ネットでおしゃべるできるほど、強い子になってくれて、母は本望です」と温かいコメントを寄せていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
