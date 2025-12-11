¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬Âè£±»ÒÃÂÀ¸¤ò´§¥é¥¸¥ª¤ÇÊó¹ð¡ÖÀ¹»³¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×º£Ç¯£±·î¤Ë·ëº§È¯É½
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤ÎÀ¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê39¡Ë¤¬¡¢10Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¸«¼è¤ê¿Þ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæ¡¢À¹»³¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£À¹»³¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë¹ðÇò¡£º£ÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤Î´ÜÌîÃé¿Ã¤È¥ä¥Þ¥²¥ó¤Ç¡¢ÁêÊý¤Î¥ê¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿3¿Í¤Ë»Ò¶¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀ¹»³¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥ê¥ê¡¼¤Ë¸«¤»¤¿¤ó¤è¡£¤³¤¤¤Ä¡¢ÉáÄÌ¤Ëµã¤¤¤Æ¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈË½Ïª¤·¤¿¡£¤À¤¬¥ê¥ê¡¼¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÎÞ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¹»³¤Ïº£Ç¯1·î¡¢Æ±ÈÖÁÈÆâ¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÀèÆü¡¢·ëº§¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤³¤ÇÈ¯É½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ûº§¼Ô¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§È¯É½²ó¤Î¥²¥¹¥È¤â¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¸«¼è¤ê¿Þ¡¡¥ê¥ê¡¼¡¡1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë6·î2Æü¡¢²¬»³¸©ÏÂµ¤·´À¸¤Þ¤ì¡£À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¤â¤ê¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë1·î9Æü¡¢ºæ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¶¦¤ËNSCÂçºå¹»29´üÀ¸¤Ç07Ç¯5·î·ëÀ®¡£¥ê¥ê¡¼¤¬¥Ü¥±¡¢À¹»³¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Ç¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤ä¥³¥ó¥È¤âÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£22Ç¯½Õ¤ËµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÏTBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡×¡Ê¿åÍËÆü¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ö1Çñ²ÈÂ²¡×¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¡£