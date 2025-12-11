MOOPIE x HELL BLAU登場！あのとgroundsが贈るシューズ♡

あのが手掛けるファッションブランド「HELL BLAU」と、シューズブランド「grounds」のコラボレーションシューズ『MOOPIE x HELL BLAU』が登場！日常使いできるデザインに、上履き感を感じさせるユニークなデザインがポイント。色味や素材にこだわり、撥水加工や汚れが目立ちにくいインソールを採用するなど、機能性も抜群です。

あの×groundsのコラボシューズで新しいスタイルを



『MOOPIE x HELL BLAU』は、あのとgroundsがコラボして誕生した特別な一足。あのが大切にしているブルー×グレーの色合いを調色し、手塗り風のデザインが特徴的です。

学校をテーマにしたデザインは、あの自身の経験にインスパイアされており、ユニークな遊び心を感じさせます。

機能性にもこだわり、撥水加工が施されているので、汚れや湿気を気にせず外でも使えるのが嬉しいポイント♪

HELL BLAUらしい個性が光る、ユニークなデザイン



『MOOPIE x HELL BLAU』は、ただのシューズにとどまらず、HELL BLAUらしいユニークな個性が感じられるアイテムです。

アウトソールには、ガムを踏んづけたようなデザインが施され、見るたびに楽しさを感じさせます。

あのがこだわった「上履き感」を残しつつも、日常的に履けるデザインと機能性を兼ね備えており、オシャレでありながら実用性も抜群。

これからの季節にぴったりのファッションアイテムです。

限定販売！12月12日からオンラインで先行販売スタート



『MOOPIE x HELL BLAU』は、12月12日（金）18:00より、HELL BLAU公式オンラインストアにて先行販売がスタート！

その後、12月13日（土）から26日（金）には、grounds STORE 004（渋谷・MIYASHITA PARK）でも販売と特別展示が行われます。

サイズは22cm～27cmまで揃っており、価格は39,600円（税込）。数量限定のため、早めにチェックして、あなたの個性を引き立てるシューズを手に入れて♪

『MOOPIE x HELL BLAU』で新しいファッションを楽しもう！



あのとgroundsのコラボシューズ『MOOPIE x HELL BLAU』は、シューズとしての機能性とデザインのユニークさを兼ね備えた特別な一足。

あのらしい遊び心満載のデザインと、撥水加工などの実用的な機能が嬉しいポイント。12月12日からのオンライン販売に先駆け、渋谷のgrounds STORE 004では特別展示も行われます。