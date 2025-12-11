“3代目”井上和『乃木坂46ANN』2回目も“舌好調” キラーフレーズも「顔以外褒められたことない」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、10日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。2022年2月から3年9ヶ月にわたって、2代目パーソナリティーを務めてきた久保史緒里に代わって“3代目パーソナリティー”としての初回を迎えてから1週間が経過し、2回目を迎えたが、冒頭からトークが冴え渡った。
【動画】謎行動も！“3代目”井上和『乃木坂46ANN』初回の舞台裏
井上は「先週からメインパーソナリティーが、私に代わったばかり。ありがたいことに2回目がありました！ありがとうございます！ありがたいことに、2回目もスタジオに来ることができて。前回と同じように、1分前に緊張して」とネガティブ人間ならではのコメント。「やっぱりね、（初回放送を）たくさん聞きました。ここに座っていた記憶はあんまりないんだけど、この世に存在した人類の中で最も初回を聞いた人間だと思っているんです」と“豪語”した。
さらに、2回目の難しさにも触れ「迷っている方、いらっしゃったと思うんです。2回目、楽しみにしてくれていた人、いるのかな。聞いてくれている人、いますか？初めてって、ちょっと甘い目で見てくれるところがあるからこそ、2回目が怖くて」と率直な感想も。その上で、しっかり前置きをしつつも「生きてきた中で、顔以外褒められたことないんですよ（笑）。中身が面白くないというか、何が詰まっているんだろうっていう」との“キラーフレーズ”も飛び出していた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
