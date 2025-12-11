シンガー・ソングライターのサカグチアミが１０日、最新曲「名前」を先行配信し、ミュージックビデオ（ＭＶ）を公開した。

来年１月リリースのデジタルＥＰのリード曲で、奥田民生と斎藤有太がサウンドプロデュースを手がけ、ＵＮＩＣＯＲＮのＡＢＥＤＯＮがマスタリングを担当。レーベル移籍にあわせて『坂口有望』から『サカグチアミ』に改名後、初めて発表する作品になり、再出発への強い決意が込められている。

サカグチは「新体制の一発目。もうＥＰも完成目前、というところで最後に書き下ろしたのが、この曲。名前とは、呼んでくれる『他人』がいて、初めて意味をなす。音楽家としての決意と願いを込めた歌。制作時の頭の片隅には、あのヒーローがいた。奥田民生大先輩。バカなふりをして、アレンジをお願いしたところ、同じく大先輩の斎藤有太さんと、快く引き受けてくださった。今でも信じがたい話」と感謝した。

映像ディレクターの瀬川功仁がＭＶの監督を務めた。日の出から日没へと移りゆく光の中で、サカグチの静かな決意と等身大の姿を丁寧に捉えた映像。サカグチは「ＭＶは、約８年前にご一緒した瀬川監督作。私の歴史を知っている人だから撮れた映像だ。どこにだって行ける、と歌詞にも記している通り、撮影では長野の山の頂上へ行った。この『名前』は、私をどこへ連れて行ってくれるだろう？」と心を躍らせた。