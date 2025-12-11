プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「冷凍イカで！やわらかイカチリ」 「カリフラワーのマリネ」 「エノキとワカメのナムル」 の全3品。
イカがメインの主菜に野菜と海藻の副菜を添えた、ヘルシーな献立です。

【主菜】冷凍イカで！やわらかイカチリ
やわらかく火を通したイカにチリソースをからめたご飯がすすむ一品。ビールのおつまみにもピッタリです。

調理時間：20分
カロリー：179Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

イカ  (冷凍)250~300g
＜合わせ調味料＞
  水  大さじ1
  片栗粉  大さじ1/2
  塩  少々
サラダ油  大さじ1
白ネギ  (みじん切り)1/4本分
ショウガ  (みじん切り)1/2片分
ニンニク  (みじん切り)少々
豆板醤  小さじ1/2
＜ケチャップダレ＞
  酒  大さじ2
  みりん  大さじ1
  ケチャップ  大さじ3
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  ゴマ油  小さじ1/2
  片栗粉  小さじ1
ネギ  (刻み)大さじ1.5

【下準備】

イカは解凍して水気を拭き取り、格子に切り込みを入れてひとくち大に切る。＜ケチャップダレ＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ボウルで＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせてイカをからめ、たっぷりの湯を沸かした鍋に入れ、再び沸騰したらザルに上げて水気をきる。

2. フライパンにサラダ油、白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を入れて中火にかけ、香りがたつまで炒める。

3. ＜ケチャップダレ＞、(1)のイカを順に加え、トロミがついたら器に盛り、ネギを散らす。

【副菜】カリフラワーのマリネ
カリフラワーの水気をよく拭き取ってから和えることがポイントです。

調理時間：15分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カリフラワー  8房   塩  少々
＜マリネ液＞
  玉ネギ  (みじん切り)1/8個分
  砂糖  小さじ1
  酢  大さじ1.5
  塩  少々
  EVオリーブ油  大さじ2

【下準備】

鍋に湯を沸かしてカリフラワーを塩ゆでし、ザルに上げて水気をきり、粗熱が取れたらキッチンペーパーで水気を拭き取る。

【作り方】

1. ボウルに＜マリネ液＞の材料を入れて泡立て器で混ぜ合わせ、トロミがついたらカリフラワーを加えて和え、器に盛る。

【副菜】エノキとワカメのナムル
ゴマ油の香りが食欲をそそります。

調理時間：10分
カロリー：27Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

エノキ  1袋
  塩  少々
ワカメ  (干し)大さじ1
＜調味料＞
  ゴマ油  小さじ1/2
  塩  適量

【下準備】

エノキは根元を切り落とし、食べやすく分ける。ワカメは水につけ、柔らかくもどして水気を絞り、長い場合は食べやすい長さに切る。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 熱湯を沸かし、エノキを20秒塩ゆでしてザルに上げ、水気をきる。

2. ＜調味料＞のボウルに(1)とワカメを入れて和え、器に盛る。

