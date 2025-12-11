【今日の献立】2025年12月11日(木)「冷凍イカで！やわらかイカチリ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「冷凍イカで！やわらかイカチリ」 「カリフラワーのマリネ」 「エノキとワカメのナムル」 の全3品。
【主菜】冷凍イカで！やわらかイカチリ
やわらかく火を通したイカにチリソースをからめたご飯がすすむ一品。ビールのおつまみにもピッタリです。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：179Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）イカ (冷凍)250~300g
＜合わせ調味料＞
水 大さじ1
片栗粉 大さじ1/2
塩 少々
サラダ油 大さじ1
白ネギ (みじん切り)1/4本分
ショウガ (みじん切り)1/2片分
ニンニク (みじん切り)少々
豆板醤 小さじ1/2
＜ケチャップダレ＞
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
ケチャップ 大さじ3
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
ゴマ油 小さじ1/2
片栗粉 小さじ1
ネギ (刻み)大さじ1.5
【下準備】イカは解凍して水気を拭き取り、格子に切り込みを入れてひとくち大に切る。＜ケチャップダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜合わせ調味料＞の材料を混ぜ合わせてイカをからめ、たっぷりの湯を沸かした鍋に入れ、再び沸騰したらザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油、白ネギ、ショウガ、ニンニク、豆板醤を入れて中火にかけ、香りがたつまで炒める。
©Eレシピ
3. ＜ケチャップダレ＞、(1)のイカを順に加え、トロミがついたら器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ
【副菜】カリフラワーのマリネ
カリフラワーの水気をよく拭き取ってから和えることがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：149Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カリフラワー 8房 塩 少々
＜マリネ液＞
玉ネギ (みじん切り)1/8個分
砂糖 小さじ1
酢 大さじ1.5
塩 少々
EVオリーブ油 大さじ2
【下準備】鍋に湯を沸かしてカリフラワーを塩ゆでし、ザルに上げて水気をきり、粗熱が取れたらキッチンペーパーで水気を拭き取る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルに＜マリネ液＞の材料を入れて泡立て器で混ぜ合わせ、トロミがついたらカリフラワーを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】エノキとワカメのナムル
ゴマ油の香りが食欲をそそります。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：27Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）エノキ 1袋
塩 少々
ワカメ (干し)大さじ1
＜調味料＞
ゴマ油 小さじ1/2
塩 適量
【下準備】エノキは根元を切り落とし、食べやすく分ける。ワカメは水につけ、柔らかくもどして水気を絞り、長い場合は食べやすい長さに切る。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯を沸かし、エノキを20秒塩ゆでしてザルに上げ、水気をきる。
©Eレシピ
2. ＜調味料＞のボウルに(1)とワカメを入れて和え、器に盛る。
©Eレシピ