お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）が10日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。体調不良からの復帰を報告した。

冒頭で「皆さま、ただいま戻ってまいりました！」と元気よく叫んで番組がスタート。山里は「いやー、ご心配いただいてありがたいことです。今日、このタイミングより復活いたしました」と体調不良からの復帰を宣言した。

山里は8日にMCを務める日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）を体調不良のため欠席。そこから10日の放送まで3日連続で同番組を欠席した。9日はお笑いタレントの東野幸治が、10日はお笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉が代打でMCを務めた。

「先週ちょっといろいろ多忙すぎて…パーンってなっちゃいまして。体力が尽きまして、休まなきゃいけない状態になり、休ませてもらいました」。

そう休養の理由を説明した山里。昔から自分の代役が活躍することを想像すると休むのが怖かったといい、「DayDay.を休むにしてもMCは（ダイアンの）津田にしてくれと。理由は強豪じゃないから。そう言っているのに一番恐ろしい東野幸治を…ズルいよ！」と“穴埋め”を感謝しながらもおどけて笑わせた。