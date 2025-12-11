J3鹿児島の来季新監督に岡山コーチの村主博正氏（49）が就任することが9日までに分かった。複数の関係者によると近日中に正式発表されるという。

村主氏や岐阜や町田、松本でコーチを歴任し、22年からJ3いわき監督に就任した。監督初年度ながらJ3初挑戦となったチームを優勝でJ2昇格に導き、23年6月に退任。強度の高い守備と縦に速い攻撃の構築は高く評価され、24年から岡山のコーチを務めた。鹿児島は昇格プレーオフ準決勝・宮崎戦で敗れ、1年でのJ2復帰は叶わず。今季限りで相馬直樹監督の退任が決定していた。特別大会『百年構想リーグ』でチーム戦術を浸透させ、シーズン移行となる26―27年シーズンでの昇格を目指す。

◇村主 博正（すぐり・ひろまさ） 1976年（昭51）7月29日生まれ、静岡県袋井市出身の49歳。磐田東高から95年に本田技研へ加入。98年に札幌移籍。東京V、大宮、鳥栖、福岡にも所属し07年に引退。岐阜、町田、松本でコーチ、ヘッドコーチを歴任。22年にJ3いわき監督に就任しJ2初昇格に導いた。24年に就任した岡山コーチでは同年のクラブJ1初昇格に貢献した。1メートル76、72キロ。