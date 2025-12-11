山里亮太、体調不良から復帰「ただいま戻ってまいりました」 『たりないふたり』”相方”若林からのLINEも
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、10日深夜放送のTBSラジオ『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（深1：00）に生出演。体調不良からの復帰を果たした。
【写真】ちょっとほっそり？体調不良から復帰した山里亮太
冒頭で「みなさま、ただいま戻ってまいりました！」と明るい声で怒鳴り。「ご心配いただいて。きょう、このタイミングより復活いたしました。先週ちょっと多忙すぎて、パーンってなっちゃいそうって言っていましたけど、本当にパーンとなっちゃった。体力が尽きまして」とコメントした上で「休むのが本当に昔から怖くて。自分の代わりに入った人が、大活躍するのが怖いって、ずっと私は事務所に言っているんです。そうしたら、『DayDay.』に一番怖い東野幸治を…」と代打への感謝と恐怖を口にしていた。
さらに自身が体調不良になったタイミングにも触れ「『たりないふたり』を収録した後、これが非常に思うところがありまして。4年半ぶりに復活した収録があって。その後に倒れてしまった。これ何が大事かって。たりないふたりにおいて、若ちゃんに唯一マウントが取れるのが、体力だったのよ。体力だけが、若ちゃんに『おっ！』って言えるところだったのに、ついに若ちゃんから『大丈夫？』ってLINEをもらっちゃって…」と呼びかけていた。
この日は「ハガキ職人芸人と懐かしのコーナー復活スペシャル」と題して、ブティックあゆみ、トンツカタン森本を迎えて、「即席ビフォーアフター」「なんでもランキング!初見でドンッ!!!」「ゲス落語」のコーナーを届ける。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
