【3COINS値下げ】待ってた！ 可愛さ1000点あげたい♡「ハートアクセ」

ほどよい甘さで大人も取り入れやすい、ハートモチーフのアクセサリーが【3COINS（スリーコインズ）】でお値下げ中。上品な輝きの高見えピアスや、ヘアスタイルを格上げしてくれそうなヘアクリップのセットなど、売り切れ前に手に入れたい注目のハートアクセをご紹介します。

きらめくハートの高見えピアス

【3COINS】「キラキラハートサガリピアス」\165（税込・セール価格）

キラキラしたキュービックジルコニアが、顔周りを華やかに見せてくれそうなピアス。ハートが2カ所にあしらわれていて、女性らしさが引き立つデザインです。サイズは約縦1.2 × 横0.5cmと小ぶりなので、オンオフ問わずに幅広いシーンで活躍するはず。カラーはゴールド、シルバー、その他（ピンクゴールド）の3色展開で、どの色もなじみがよさそうです。

個性的なハートの甘さひかえめリング

【3COINS】「イビツハートリング」\165（税込・セール価格）

いびつな形のハートが個性的な、12号のリング。大きなハートモチーフには存在感があり、甘すぎないのもポイント。大人世代も取り入れやすいデザインで、セーターやコートから覗く指先に華を添えてくれそうです。ゴールドとシルバーの2色があり、色違いで揃えるのもおすすめ。手元が華やかになる大ぶりリングや、カジュアルにつけられるハートアクセを探している人にぴったりです。

日常使いにぴったりな華奢ネックレス

【3COINS】「ストーン付メタルハートプチペン」\220（税込・セール価格）

ぷっくりとしたハートの上で、小さなストーンがきらめくネックレス。トレンドに左右されにくいシンプルデザインなので、日常使いにぴったりです。ハートのモチーフは約縦0.8 × 横1cmと華奢なので、シャツやカーディガンなどきれいめな服とも合わせやすく、お仕事シーンでもつけやすそう。ストーンの色は、クリアでハートとなじみのいい「その他」と、可愛らしい印象の「ピンク」の2色です。

ぱっと華やぐハートヘアクリップ

【3COINS】「ハートメタルクリップ3個セット」\165（税込・セール価格）

きらめくストーンが飾られたハートのヘアクリップと、サイズ違いのメタリックなヘアクリップ2点のセット。ヘアアレンジの仕上げにぴったりな、大人可愛いデザインです。ぱっと華やかなレッド × ゴールドの組み合わせのほか、上品なブルー × シルバー、大人っぽいアイボリー × ブラックといったカラーバリエーションがあります。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W